Stängs av: ”Inget beteende jag vill stå för”

Hampus Olsson straffas för ”farligt spel”.

Efter sitt tilltag mot Alexander Anderberg stängs Troja-forwarden av i två matcher.

– Det finns inget uppsåt i mitt agerande att skada, och det är inte ett beteende jag vill stå för på isen, säger Olsson om situationen.

Hampus Olsson blir avstängd efter fula tilltaget mot Alexander Anderberg. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån & HockeyAllsvenskan/Skärmdump

I gårdagens match i HockeyAllsvenskan mellan Troja-Ljungby och Östersund blev Hampus Olsson utvisad två minuter för ”roughing” efter att ha rivit ner ÖIK-backen Alexander Anderberg.

Under lördagen kom däremot beskedet att Olsson anmäls till disciplinnämnden i efterhand för ”dangerous actions”. Han drog ner Anderberg i isen på ett våldsamt sätt som föll handlöst bakåt. Olsson tryckte sedan också ner motståndarens huvud i isen efter att Anderberg redan låg på rygg.

Hampus Olsson har uttalat sig om situationen till disciplinnämnden.

– Det är inte fråga om någon slewfoot eller annan otillåten bensättning, utan ett brottningsmoment där vi båda försöker vinna mark och position. I det olyckliga fallet som uppstår är det inte min avsikt att skada, och jag skyddar honom hela vägen ned i isen så att fallet inte ska bli okontrollerat. I det efterföljande skedet håller han fortsatt kvar mig samtidigt som jag försöker ta mig upp och loss ur situationen. Jag noterar i efterhand att min hand hamnar i ett olyckligt läge, men det finns inget uppsåt att trycka ned hans huvud eller orsaka skada. Det är inte en aktiv eller kraftfull nedtryckning, utan sker i samband med att jag försöker ta mig upp och frigöra mig, säger Troja-forwarden.

Hampus Olsson fortsätter:

– Jag har stor respekt för mina med- och motspelare och är fullt medveten om allvaret kring huvudskador inom ishockeyn. Det finns inget uppsåt i mitt agerande att skada, och det är inte ett beteende jag vill stå för på isen. Jag vill också understryka att jag inte har någon historik av liknande händelser. Sammanfattningsvis erkänner jag att jag agerar fel i närkampen och accepterar att det är en tvåminutersutvisning, men jag vill framhålla att det är ett ömsesidigt kampmoment utan uppsåt att skada, att fallet sker i ett brottningsmoment där jag skyddar motspelaren, att eventuell kontakt mot huvud sker oavsiktligt och utan kraft, samt att ingen skada uppstår.

Så straffas Troja-forwarden Hampus Olsson

Senare under dagen har också domen kommit. Disciplinnämnden delar inte Hampus Olssons bild av händelsen. De menar att forwarden har agerat våldsamt och han fälls därför för ”farligt spel”.

”Nämnden finner det utrett att Hampus Olsson gjort sig skyldig till Dangerous action genom att först koppla ett grepp om halsen på motspelaren och dra ner honom mot marken och därefter, när motståndaren fallit, trycka till motspelarens huvud mot isen. Att det föregåtts av en kampsituation, där Hampus Olssons klubba blivit fasthållen medför ingen annan bedömning”, skriver nämnden i domen.

Hampus Olsson stängs därför av i två matcher.

