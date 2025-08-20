Forwarden förlänger – trots kontrakt: ”Viktig del av framtiden”

Gustav Salmi Lilja stannar i Mora IK över en längre tid. Forwarden har valt att skriva ett nytt kontrakt med dalaklubben över säsongen 26/27.

– Det känns väldigt bra att han redan nu bestämt sig för att för att förlänga sitt avtal, säger sportchef Andreas Hägglund.

Gustav Salmi-Lilja förlänger sitt kontrakt med Mora redan nu.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Mora har redan nu kommit överens med en spelare för säsongen 26/27. Gustav Salmi Lilja har nämligen valt att skriva på ett nytt kontrakt med klubben. Det trots att han alltså har ett avtal över den kommande säsongen.

Forwarden gjorde sin första säsong i klubben under den gångna säsongen och stod då för elva poäng på 51 matcher i grundserien. Och redan nu står det alltså klart att det blir minst två säsonger till i den röda tröjan.

– Jag tycker att han tagit stora steg både på och utanför isen sen han kom till Mora IK och tävlar varje dag för att fortsätta utvecklas. Han har en bra karaktär och är en härlig person som är en viktig del av framtiden i Mora IK, säger Andreas Hägglund i ett pressmeddelande.

Gustav Salmi Lilja kom till Mora efter en säsong i Västervik. Innan dess spelade han i Hockeyettan med Dalen och juniorhockey i HV71. Hittills har det blivit 114 matcher i Hockeyallsvenskan för 22-åringen.