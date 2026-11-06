Klart: Forwarden återvänder till Kalmar

Kalmar HC har startat säsongen bra och ligger trea i HockeyAllsvenskan. För lite mer än en vecka sedan plockade general manager Daniel Stolt in målvakten Jonathan Stålberg, vilket gjorde att Carl Malmqvist flyttade norrut till Östersunds IK för att få mer speltid. Mer rörelse är det i truppen trots lagets placering i tabellen.

Idag meddelar Kalmar via sin hemsida att man har kommit överens med forwarden Gustaf Westlund om ett kontrakt för resten av säsongen.

– Fantastiskt kul att skriva på för KHC igen! Laget har inlett starkt och jag ser fram emot att bidra till fortsatt framgång samt att spela i Hatten framför alla fans igen, säger han.

Inte spelat match än

Den här säsongen har inte Gustaf Westlund spelat en match på grund av en operation som gjordes under våren, men är nu helt återställd. Bekant i Kalmar är han redan, då förra säsongen spenderades i Kalmartröjan. 27 matcher blev det i grundserien och tolv poäng.

– Det känns bra att addera ”GW” till truppen. Vi får en stabil och bra tvåvägsspelare som kommer bli nyttig och viktig för oss framåt, säger Daniel Stolt.

Innan Westlund kom till Kalmar förra säsongen var han i IK Oskarshamn, både i SHL och Hockeyallsvenskan.