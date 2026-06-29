Uppgifter: Lånas ut - klar för HA-klubb

Gustaf Kangas. Foto Bildbyrån.

Gustaf Kangas kom till IF Björklöven från Västerås IK inför säsongen 24/25. Han har sedan dess gjort 80 allsvenska matcher för "Löven", och på dessa producerat tolv poäng. Säsongen som gick blev det 5+5 på 44 matcher.

Men forwardslöftet får inte följa med Björklöven upp i SHL. Enligt sajten VIKfancentral väntar istället en utlåning kommande säsong. 20-åringen, som fyller 21 senare i sommar, ska vara klar för spel i Vimmerby HC i Hockeyallsvenskan.

Där återförenas han med coachen Eric Karlsson, som ju innan han tog över Vimmerby jobbade för just Västerås.

Kangas, som spelat landslagshockey hela vägen från U17- till U20-nivå, sitter på ett kontrakt med Björklöven hela vägen till 2028.