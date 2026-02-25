Skadad på träning – direkt efter comebacken

Gerry Fitzgerald gjorde comeback för MoDo mot Almtuna förra veckan. Nu är stjärncentern skadad igen – efter en smäll på träning.

— Det tog på samma ställe som tidigare skada så det var det han fick känningar av igen, säger huvudtränare Fredrik Andersson till Örnsköldsviks Allehanda.

Gerry Fitzgerald är skadad och saknas igen för MoDo.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Efter att ha missat lite mer än en månad av spel gjorde Gerry Fitzgerald comeback förra onsdagen mot Almtuna. I vad som blev en 3-1-förlust spelade den kanadensiska stjärnan 17 minuter. När MoDo under lördagen ställdes mot Östersund saknades däremot centern igen.

Nu rapporterar ÖA att det handlar om en ny skada.

Under fredagens träning ska 32-åringen ha fått ont efter en situation med Oskar Pettersson. Det ska inte ha varit något våldsamt utan det handlar snarare om att den tidigare skadan gjorde sig påmind.

— Vi ska kolla upp honom, det är dag till dag. Vi har inte fått något definitivt besked om hur många dagar det tar, eller om det tar längre tid. Han ska göra en riktig undersökning under veckan, säger Fredrik Andersson till tidningen.

Gerry Fitzgerald har endast gjort 21 matcher den här säsongen men på dessa stått för 18 poäng. Förra säsongen var han en av de stora stjärnorna i det allsvenska slutspelet. Med tolv mål och 20 poäng på 18 matcher bar han AIK hela vägen till en final mot Djurgården.

MoDo har nu fem matcher kvar innan slutspelet börjar och det återstår därmed att se hur många fler grundseriematcher centern hinner med. Just nu är även fixstjärnan Tyler Kelleher skadad och även han ser ut att missa kvällens match mot Nybro.

Source: Gerry Fitzgerald @ Elite Prospects