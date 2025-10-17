Poängkungens galna succé – hade show i derbykrossen

Het, hetare, George Diaco.

HockeyAllsvenskans poängkung hade stor show i Smålandsderbyt – som Kalmar vann med 7-0 (!) över Nybro.

George Diaco är glödhet för tillfället. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under fredagskvällen väntade säsongens första länsderby mellan Nybro Vikings och Kalmar HC.

Det blev däremot ingen jämn tillställning mellan rivalerna utan succélaget Kalmar var totalt dominanta i derbyt. Visserligen var det relativt jämnt i första perioden där bortalaget KHC kunde ta ledningen i slutminuten. Återigen var det poängkungen George Diaco som nätade. Han kom i ett friläge och gjorde inga misstag utan lade in pucken bakom Alexander Hellnemo. Efter fullträffen har Diaco nu gjort mål i fem raka matcher i HockeyAllsvenskan.

– Snacka om stekhet spelare offensivt, säger TV4-experten Fredrik Söderström.

Men George Diaco och Kalmar var inte färdiga där. I andra perioden hade bortalaget nämligen en rejäl målfest mot ärkerivalen.

Nybro drog på sig flera utvisningar, och Kalmar straffade dem nästan varenda gång. Faktum är att Kalmar gjorde hela fem (!) powerplay-mål under mittperiodens 20 minuter. Först spelade Diaco fram till Elliot Ekmarks 2-0-mål efter ett oerhört läckert klapp-klapp-spel av Kalmar. 3-0 kom senare i perioden innan Kalmar öste in mål under de sista minuterna. Kalmar fick spela fem-mot-tre sedan Tim Lindfors i Nybro fått matchstraff för en crosschecking i ansiktet på Kalmars Valdemar Johansson. I samma sekvens fick Johansson en tvåminutare medan Nybros Elias Stenman åkte ut 2+2 för roughing.

George Diaco leder poängligan i HockeyAllsvenskan

I fem-mot-tre gjorde fjolårets poängkung A.J. Vanderbeck 4-0 till Kalmar. De fick däremot fortsätta i powerplay till följd av matchstraffet. Då satte George Diaco sitt andra mål i matchen innan Valdemar Johansson gjorde 6-0 precis innan ”Hesa Fredrik” ljöd för periodpaus.

Därefter spelade lagen av matchen och Kalmar kunde vinna på ett övertygande sätt med 7-0 efter ett sent mål i tredje perioden. George Diaco stod för 2+1 i matchen och under sin fem matcher långa poängsvit har han gjort hela sju mål och tio poäng. Kanadensaren, som värvades från Vimmerby inför säsongen, har nu gjort otroliga nio mål och 16 poäng på de första tio matcherna den här säsongen.

Själv är han däremot ödmjuk kring sin säsongsstart i Kalmar.

– Det känns bra. Jag älskar att hjälpa laget offensivt. Jag får grymma passningar också och puckarna trillar in bara, förhoppningsvis kan det fortsätta så, säger George Diaco till TV4.

Kalmar hakar nu med rejält i toppen av HockeyAllsvenskan efter att ha vunnit sju av tio matcher och plockat 22 poäng så här långt.

Nybro – Kalmar 0–7 (0-1,0-5,0-1)

Nybro: –

Kalmar: George Diaco 2, Elliot Ekmark, Matt Fonteyne, A.J. Vanderbeck, Valdemar Johansson, Liam Hawel.

Source: George Diaco @ Elite Prospects