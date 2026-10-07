Backlöftet efter skadebeskedet: "Tårarna var nära"

AIK:s Gustav Sjöqvist drabbades av en axelskada på försäsongen. Foto: Bildbyrån

I mitten på september meddelade AIK Hockey att Gustav Sjöqvist ådragits sig en överkroppsskada som kommer hålla honom borta under en längre tid. Det var i samband med ett ispass under inledningen av försäsongen som olyckan var framme för den 20-årige backtalangen.

-- Egentligen var det inte så illa, det var mer att armen hamnade i en dålig position, så fick jag en smäll där så den hoppade ur led, berättar Gustav Sjöqvist.

Det som hoppade ur led var axeln, och det var heller inte första gången den gjort det för honom. Förra året åkte han på två större smällar, och när den tredje nu kom så togs beslut att genomföra en operation för få bukt med problemet.

-- Det är en lebrumskada på axeln, det är lite grejer i axeln som det blivit fel på när den hoppat ur led för många gånger.

Hur kändes det att åka på den så nära säsongstart?

-- Det var hemskt, det var nästintill tårar, det var inge kul för man fattade ju nånstans vad det innebar. Men det har jag fått smälta ett tag nu.

Fick stöd av Tuurala

Gustav Sjöqvist draftades av Vegas Golden Knights i den sjätte rundan förra sommaren. Redan som 16-åring var han ordinarie i Flemingsberg i division 2 och har representerat alla juniorlandslag från U17 upp till U20. Säsongen 2024/2025 fick han sitt genombrott i AIK i Hockeyallsvenskan och har sedan dess varit i det närmaste ordinarie i "Gnagets" backuppsättning, med 91 matcher de senaste två säsongerna.

Inför årets säsong var förhoppningen att kunna ta nästa kliv. Därför kom skadebeskedet extra olägligt för honom.

-- Ja, den var inte bra tajmad direkt. Det var inge kul alls.

Hur gick snacket med Tuurala inför säsongen?

-- Det var jättebra snack, vi hade lite möten. Sedan kom skadan ganska snabbt, vi hade väl bara varit på is i två veckor, max tre. Jag märkte att han led med mig, men han var verkligen pushat mig och varit där ändå, säger han.

Vad har du för målsättning med säsongen?

-- Det är ju som de tidigare säsongerna. Fortsätta etablera mig och bli en stabil back som man kan lita på och kan spela i alla olika situationer.

Sjöqvist om AIK:s säsongsinledning

AIK har efter premiärförlusten mot MoDo Hockey radat upp sex raka segrar och möter under onsdagskvällen IK Oskarshamn på bortaplan. Även om Sjöqvist själv håller till mycket på gymmet så följer han laget nära.

-- Jag har ju lite andra behov när det kommer till träning för underkroppen och så där. Men jag är mycket på Hovet. Jag går på alla hemmamatcher och även bortamatcher som är nära. Det är ett grymt gäng, så jag hänger med dem så mycket jag kan.

-- Den har varit jäkligt roligt att följa. Man kan tycka vad man vill om spelet i vissa matcher, men vi vinner matcher.

Sjöqvist, precis som många andra i laget, har märkt av att det är mycket nytt i sättet AIK spelar under Tuurala.

-- Det är mycket nytt, det märker man. Det är ett roligt spelsystem. Jag var ju med i början och övade in det, det är en jäkligt händelserik hockey och det är mycket som händer. Vilket jag tror många tycker är kul.

Själv har han precis inlett en längre rehabilitering, och när han kan vara tillbaka är svårt att sia om.

-- Det är jättesvårt att säga, det är allt mellan tre till sex månader. Det beror helt på läkningen och hur bra man sköter rehaben.

Hoppas du kunna vara tillbaka och bidra när säsongen ska dra ihop sig?

-- Ja, det är min målsättning. Kunna rehaba bra och träna upp kroppen, och sen kunna komma in och ge någon form av energi när det väl är dags.