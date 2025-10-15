Galna assisten – slår ut hela motståndarlaget: ”Perfekt”

Daniel Ljungman hade show i den första och andra perioden mot Troja-Ljungby.

AIK-forwarden gjorde mål, men assisten till 3–2 var något utöver det vanliga.

– Jag såg att han stack och att några spelare var emellan, jag tänkte att jag skulle lyfta den över och det gick bra, säger han ödmjukt i TV4.

Daniel Ljungman såg till att AIK fick fira – två gånger om. Foto: Bildbyrån

Slå upp ordet ”svängig” i hockeyordboken. Då får du upp den första perioden mellan AIK och Troja-Ljungby på onsdagen. Tre gånger tog AIK ledningen, och två gånger lyckades bortalaget kvittera innan klassiska mållåten på Hovet hunnit tystna.

Elliot Sigrell, 19, fick chansen i powerplay för AIK och gjorde sitt första hockeyallsvenska mål, när han klev in i Hugo Petterssons frånvaro. Efter att HV71-spelaren kallats tillbaka från lånet, klev Sigrell fram och visade att han kan vara att räkna med.

Men vid ställningen 2–2 stod AIK för en rejäl delikatess, som även den får kallas svängig. Daniel Ljungman lyckades göra en lyftning över hela isen som slog ut alla motspelare. Längst fram i AIK-ledet stod formstarka forwarden Scott Pooley och tog emot lobbpassningen med finess och lade in den i mål.

”En perfekt lyftning”

Den briljanta assisten gav Scott Pooley sitt fjärde mål och totalt sin elfte poäng för säsongen.

– Det här lyftet fram, det är det som är godbiten. En perfekt lyftning som landar alldeles utomordentligt bra för Scott Pooley, säger kommentatorn Linus Eklund i TV4.

I den andra perioden gjorde AIK 4–2 genom just Daniel Ljungman som därmed lyckades rida på vågen av sitt agerande till ledningsmålet.

Efter den andra perioden berättar han för TV4.

– Jag såg att han stack och att några spelare var emellan, jag tänkte att jag skulle lyfta den över och det gick bra.

Se assisten via spelaren nedan!

Vad är det för passning av Daniel Ljungman?! 🤩



Matchen pågår – streama på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/Dkip4H8w3R — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) October 15, 2025

Matchen pågår.