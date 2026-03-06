Galet drama i HockeyAllsvenskan – så spelas slutspelet

Det blev ett stort drama i jakten på att ta en topp sex-plats i HockeyAllsvenskan.

Nu är kampen avgjord – och det är klart hur slutspelet kommer att spelas.

Nybro Vikings snor åt sig sjätteplatsen – framför Södertälje och Oskarshamn. Foto: Bildbyrån

Både seriesegern och kvalstriden var redan avgjord inför HockeyAllsvenskans sista omgång. Samtidigt var det också känt vilka som skulle bli de tio slutspelslagen. Däremot var det en kamp om vilka som skulle ta den sista topp sex-platsen samt vilka som skulle få mötas i åttondelsfinalerna.

Oskarshamn, Södertälje och Nybro låg alla på 72 poäng inför kvällens matcher och endast målskillnad skiljde lagen åt i kampen om att ta den sista direktplatsen till kvartsfinal. Oskarshamn innehade sjätteplatsen inför i kväll och spelade borta mot AIK medan SSK spelade hemma mot Karlskoga samtidigt som Nybro spelar borta mot Mora.

Nybro Vikings klara för kvartsfinal

Det blev ett enormt drama i slutet. Oskarshamn ledde med 2-0 mot AIK men tappade till 2-2. Alla lagen låg på samma poäng eftersom att SSK hade 1-1 mot BIK och det stod även 1-1 mellan Mora och Nybro. Mora behövde däremot ta tre poäng och tog ut målvakten i slutet. Då kunde Nybro ta ledningen, trots att pucken inte var i mål. Marcus Bergman blev fälld precis framför det tomma målet och domarna valde att döma mål. Sedan gjorde Vikings även 3-1 i tom kasse. Samtidigt släppte Oskarshamn in ett mål i sista sekunden och förlorar mot AIK vilket gör att de blir åtta i tabellen. Trots att SSK förlorade mot Karlskoga efter förlängning blir de därmed sjua i tabellen.

Resultaten innebär alltså att det blir Nybro som går direkt till kvartsfinal och där kommer de att ställas mot BIK Karlskoga. Samtidigt står det klart att Södertälje, Oskarshamn, Almtuna och Mora får spela åttondelsfinal. Där kommer Södertälje och Mora att mötas i den enda åttondelen medan Oskarshamn och Almtuna spelar mot varandra i den andra play in-matchen.

Så här spelas slutspelet i HockeyAllsvenskan:

Åttondelsfinaler:

Södertälje – Mora

Oskarshamn – Almtuna

Kvartsfinaler:

Björklöven – Lag 8

Kalmar – Lag 7

Karlskoga – Oskarshamn

MoDo – AIK

Spelschema för slutspelet:

Åttondelsfinaler

Å1:1 Måndag 9 mars 19.00, Mora-Södertälje

Å2:1 Måndag 9 mars 19.00, Almtuna-Oskarshamn

Å1:2 Onsdag, 11 mars 19.00, Södertälje-Mora

Å2:2 Onsdag, 11 mars 19.00, Oskarshamn-Almtuna

Å1:3 Fredag 13 mars 19.00, Södertälje-Mora

Å2:3 Fredag 13 mars 19.00, Oskarshamn-Almtuna

Kvartsfinaler

K1:1 Söndag 15 mars 15.00, Björklöven-Rank 8

K2:1 Söndag 15 mars 15.00, Kalmar-Rank 7

K3:1 Måndag 16 mars 19.00, BIK Karlskoga-Nybro

K4:1 Måndag 16 mars 19.00, MoDo–AIK

K1:2 Tisdag 17 mars 19.00, Björklöven-Rank 8

K2:2 Tisdag 17 mars 19.00, Kalmar-Rank 7

K3:2 Onsdag 18 mars 19.00, BIK Karlskoga-Nybro

K4:2 Onsdag 18 mars 19.00, MoDo-AIK

K1:3 Torsdag 19 mars 19.00, Rank 8-Björklöven

K2:3 Torsdag 19 mars 19.00, Rank 7-Kalmar

K3:3 Fredag 20 mars 19.00, Nybro-BIK Karlskoga

K4:3 Fredag 20 mars 19.00, AIK-MoDo

K1:4 Lördag 21 mars 18.00, Rank 8-Björklöven

K2:4 Lördag 21 mars 18.00, Rank 7-Kalmar

K3:4 Söndag 22 mars 15, Nybro-BIK Karlskoga

K4:4 Söndag 22 mars 15, AIK-MoDo

K1:5 Måndag 23 mars 19.00, Björklöven-Rank 8

K2:5 Måndag 23 mars 19.00, Kalmar-Rank 7

K3:5 Tisdag 24 mars 19.00, BIK Karlskoga-Nybro

K4:5 Tisdag 24 mars 19.00, MoDo-AIK

K1:6 Onsdag 25 mars, 19.00 Rank 8-Björklöven

K2:6 Onsdag 25 mars 19.00, Rank 7-Kalmar

K3:6 Torsdag 26 mars 19.00, Nybro-BIK Karlskoga

K4:6 Torsdag 26 mars 19.00, AIK-MoDo

K1:7 Fredag 27 mars 19.00, Björklöven-Rank 8

K2:7 Fredag 27 mars 19.00, Kalmar-Rank 7

K3:7 Lördag 28 mars 18.00, BIK Karlskoga-Nybro

K4:7 Lördag 28 mars 18.00, MoDo-AIK

Semifinaler

S1:1 Tisdag 31 mars, 19.00, Rank 1-Rank 4

S2:1 Onsdag 1 april 19.00, Rank 2-Rank 3

S1:2 Torsdag 2 april 19.00, Rank 1-Rank 4

S2:2 Fredag 3 april 18.00, Rank 2-Rank 3

S1:3 Lördag 4 april 18.00, Rank 4-Rank 1

S2:3 Söndag 5 april 18.00, Rank 3-Rank 2

S1:4 Måndag 6 april 15.00, Rank 4-Rank 1

S2:4 Tisdag 7 april 19.00, Rank 3-Rank 2

S1:5 Onsdag 8 april 19.00, Rank 1-Rank 4

S2:5 Torsdag 9 april 19.00, Rank 2-Rank 3

S1:6 Fredag 10 april 19.00, Rank 4-Rank 1

S2:6 Lördag 11 april 18.00, Rank 3-Rank 2

S1:7 Söndag 12 april 18.00, Rank 1-Rank 4

S2:7 Måndag 13 april 19.00, Rank 2-Rank 3

HockeyAllsvenskans final

F1: Onsdag 15 april 19.00, Rank 1-Rank 2

F2: Fredag 17 april 15.15, Rank 1-Rank 2

F3: Måndag 20 april 19.00, Rank 2-Rank 1

F4: Onsdag 22 april 19.00, Rank 2-Rank 1

F5: Fredag 24 april 19.00, Rank 1-Rank 2

F6: Måndag 27 april 19.00, Rank 2-Rank 1

F7: Onsdag 29 april 19.00, Rank 1-Rank 2

Vinnaren av finalserien spelar i SHL säsongen 2026/2027.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects