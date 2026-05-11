Fredrik Andersson lämnar MoDo Hockey

MoDo Hockey och Fredrik Andersson går skilda vägar.

Tränaren, som har ett år kvar på sitt kontrakt, kommer inte att vara en del av klubben framöver.

– Vi kan inte hitta en roll som passar ”Freddan”, uppger Henrik Gradin, sportchef, till lagets sajt.

Fredrik Andersson sparkas från MoDo Hockey

Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån

Fredrik Andersson anslöt till MoDo Hockey inför kvalspelet mot HV71 2025. Efter degraderingen stannade Andersson kvar i klubben och i december tog han över Mattias Karlin roll som huvudtränare i klubben.

Nu meddelar MoDo att parterna går skilda vägar, trots att man har kontrakt över det kommande året med den assisterande tränaren.

– I våra samtal har det blivit tydligt att vi inte riktigt kan hitta en bra roll som passar för ”Freddan” på resan framåt. Därför kommer han ej stå i vår bås kommande säsong och han är fri att ta ett nytt uppdrag någon annanstans, säger MoDo Hockeys sportchef Henrik Gradin till lagsidan.

Föreningen har sedan tidigare gjort klart med Mikael Karlberg som huvudtränare, vilka som blir hans assisterande tränare återstår att se.

Source: Fredrik Andersson @ Elite Prospects