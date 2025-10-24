Björklöven vinner igen – efter kaptenens dubbel

Björklöven-seger med 4–2 mot Troja-Ljungby

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Axel Ottosson med två mål för Björklöven

Troja-Ljungby och Björklöven möttes på fredagen i SP Arena. Björklöven hade tre vinster i rad i hockeyallsvenskan inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–4 (0–2, 1–1, 1–1).

Bruno Osmanis bakom Björklövens avgörande

Björklöven tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Björklöven ökade ledningen till 0–3 genom Bruno Osmanis efter 8.09 i andra perioden.

Troja-Ljungby reducerade dock till 1–3 genom Allan Mcshane efter 8.25 av perioden. Troja-Ljungby gjorde 2–3 genom Dennis Fröland tidigt i tredje perioden av matchen.

Björklöven kunde dock avgöra till 2–4 med 47 sekunder kvar av matchen genom Axel Ottosson.

Nästa motstånd för Troja-Ljungby är Almtuna. Björklöven tar sig an Nybro hemma. Båda matcherna spelas onsdag 29 oktober 19.00.

Troja-Ljungby–Björklöven 2–4 (0–2, 1–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (10.43) Axel Ottosson (Marcus Nilsson, Jakob Ihs-Wozniak), 0–2 (17.10) Theoklis Theocharidis (Olli Vainio, Albin Lundin).

Andra perioden: 0–3 (28.09) Bruno Osmanis (Marcus Nilsson), 1–3 (28.25) Allan Mcshane (Adam Arvedson, Filip Forsmark).

Tredje perioden: 2–3 (40.40) Dennis Fröland (Max Wahlgren, Adam Arvedson), 2–4 (59.13) Axel Ottosson (Gustav Possler, Olli Vainio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-1-3

Björklöven: 4-0-1

Nästa match:

Troja-Ljungby: Almtuna IS, borta, 29 oktober

Björklöven: Nybro Vikings IF, hemma, 29 oktober