Västerås vände och vann – via förlängning

Västerås vann med 4–3 efter förlängning

Oskar Kvist avgjorde för Västerås

Femte raka förlusten för Troja-Ljungby

Matchen mellan Troja-Ljungby och Västerås i hockeyallsvenskan slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Västerås avgöra till 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 1–0). Oskar Kvist blev matchhjälte för Västerås med sitt mål i förlängningen.

Troja-Ljungby–Västerås – mål för mål

Första perioden var jämn. Västerås inledde bäst och tog ledningen genom Kim Rosdahl efter 13.59, men Troja-Ljungby kvitterade genom Linus Skager bara två minuter senare. Västerås gjorde 1–2 genom Anton Gradin efter 1.00 i andra perioden.

Därefter fixade Troja-Ljungbys Axel Wemmenborn och Jonathan Wikström att laget vände underläge till ledning med 3–2. Veikko Loimaranta kvitterade för Västerås efter 2.50 in i tredje perioden assisterad av Kim Rosdahl och Oscar Lawner. Matchvinnare för bortalaget Västerås blev Oskar Kvist som 3.14 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var Troja-Ljungbys fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Västerås andra uddamålsseger.

Troja-Ljungby ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Västerås ligger på tolfte plats. Noteras kan att Troja-Ljungby sedan den 28 september har tappat -6 placeringar i tabellen.

I nästa omgång har Troja-Ljungby AIK borta på Hovet, onsdag 15 oktober 19.00. Västerås spelar borta mot Nybro söndag 12 oktober 16.30.

Troja-Ljungby–Västerås 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (13.59) Kim Rosdahl (Carl Jakobsson, Oscar Lawner), 1–1 (15.39) Linus Skager (Filip Lennström, Dennis Fröland).

Andra perioden: 1–2 (21.00) Anton Gradin (Carl Jakobsson), 2–2 (26.09) Axel Wemmenborn (Calle Wäng, Zachary Wytinck), 3–2 (39.54) Jonathan Wikström (Linus Skager, Filip Lennström).

Tredje perioden: 3–3 (42.50) Veikko Loimaranta (Kim Rosdahl, Oscar Lawner).

Förlängning: 3–4 (63.14) Oskar Kvist (Jimmie Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 0-3-2

Västerås: 3-0-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: AIK, borta, 15 oktober

Västerås: Nybro Vikings IF, borta, 12 oktober