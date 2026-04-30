Finalisten värvar – från AIK: ”Det känns väldigt kul”

Jesper Emanuelsson, 25, stannar i Hockeyallsvenskan.

Forwarden, som senast spelade i AIK, är klar för BIK Karlskoga.

Jesper Emanuelsson. Foto: Bildbyrån

BIK Karlskoga värvar forwarden med tre säsongers erfarenhet från Hockeyallsvenskan, i form av Jesper Emanuelsson.

Kallinge/Ronneby-produkten var med under säsongen 2024/25 och hjälpte AIK till en sensationell derbyfinal mot Djurgården, där man föll till slut. Men den nyss avslutade säsongen blev hans sista i AIK.

Nu står det alltså klart att han ansluter till värmlänningarna, som kommer från en färsk finalförlust de också, efter 0–4 mot Björklöven.

– Det har alltid varit tufft att komma till Nobelhallen. Det är bra tryck i hallen och svårt att komma dit som bortalag. Det känns därför väldigt kul att framöver få vara en del av det, och jag tror att vi har en stark säsong framför oss, säger Jesper Emanuelsson till klubbens hemsida.

