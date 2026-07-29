Presenterar värvningen – flera månader senare

Filip Wiberg är tillbaka i HockeyAllsvenskan.

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Efter tre starka säsonger i Sundsvall Hockey stod det klart att Filip Wiberg skulle vara förlorad för klubben. Hans fina prestationer i Hockeyettan skulle nämligen leda till ett allsvenskt kontrakt. Redan i april avslöjade då Sundsvalls tränare/sportchef Jonas Lindström att forwarden lämnade moderklubben och var klar för Vimmerby.

– Wiberg hamnar i Vimmerby. Han har gjort det väldigt bra för oss under de här säsongerna och haft en stor betydelse i den framgång vi har haft. Det är klart att det är ett tapp, men samtidigt är han värd den chansen. Den borde väl kanske ha kommit tidigare för honom egentligen, sade Lindström till Sundsvalls Tidning då.

Filip Wiberg klar för Vimmerby efter succén i Sundsvall

Nu, över tre månader senare, har Vimmerby också officiellt presenterat värvningen av Filip Wiberg. 23-åringen skriver ett kontrakt med HA-klubben som gäller över den kommande säsongen.

– Det finns en fysik i hans spel som sticker ut. Han har också visat att han kan spela i flera roller och har en stark ambition att ta nästa steg, skulle jag säga. Vi gillar kombinationen som Filip har med hans spelarkvaliteter och mentala inställning, säger sportchefen Pelle Johansson.

Filip Wiberg gjorde debut i HockeyAllsvenskan redan som 17-åring säsongen 2019/20 när han spelade i Karlskrona . 2021 flyttade han sedan till Västerås och tog en ordinarie plats i A-laget. Efter en tyngre andra säsong lämnade dock Wiberg och avslutade säsongen 2022/23 i Vita Hästen . Därefter flyttade forwarden tillbaka hem till Sundsvall igen.

Hemma i moderklubben har Wiberg gjort succé. Under sin första säsong stod han för 37 poäng på 42 matcher. Han följde sedan upp det genom att göra hela 30 mål och 50 poäng på 45 matcher i Sundsvall. Den gångna säsongen landade han sedan in på 24 poäng på lika många matcher.

Den storväxte forwarden har gjort 15 poäng på 99 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär och ska nu bygga på de siffrorna i Vimmerby.