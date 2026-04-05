Filip Lennström blev Troja-Ljungbys bästa målskytt i HockeyAllsvenskan.

Nu lämnar han efter nedflyttningen − och är i stället klar för Nybro Vikings.

Filip Lennström blir kvar i HockeyAllsvenskan efter Trojas nedflyttning. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

När Troja-Ljungby gick upp till HockeyAllsvenskan var Filip Lennström en av de stora hjältarna. Han sköt hela 16 mål och gjorde 25 poäng i slutspelet på vägen till avancemanget, vilket var bäst av alla spelare i kvalet.

Han följde också med Troja upp till allsvenskan och var även ledande spelare för klubben den här säsongen. Han sköt 14 mål och 25 poäng på 50 matcher i HockeyAllsvenskan. Lennström vann därmed interna skytteligan, tillsammans med Allan McShane som också gjorde 14 mål, och kom fyra i interna poängligan. På grund av en skada missade forwarden dock det avgörande kvalet mot Västerås som Troja förlorade med 4-1 i matcher för att åka tillbaka ner till Hockeyettan.

Filip Lennström flyttar till Nybro

Nu står det klart att Lennström inte kommer att följa med Troja-Ljungby ner till Ettan. I stället är han klar för en fortsättning i HockeyAllsvenskan. Filip Lennström skriver nämligen på för Nybro Vikings.

− Filip har gjort en mycket bra säsong i Troja där han gjorde 14 mål och bidrog i varje byte med sin intensitet och kraft i spelet. Jag har fastnat för den mångsidighet Filip har i sitt ishockeyspelande där han är användbar i alla spelformer och situationer. Det driv som Filip har är en viktig del, han är mycket dedikerad i både träning på is och fys, säger Nybros sportchef Mikael Aaro på klubbens hemsida.

Filip Lennström spelade i Malmö som junior och var då ombytt i 13 SHL-matcher. Annars har han tillbringat en majoritet av sin karriär i HockeyAllsvenskan. Där har han spelat 267 matcher för Pantern, Mora, Vita Hästen och Troja-Ljungby. Nu kan han även addera Nybro Vikings till den listan.

Source: Filip Lennström @ Elite Prospects