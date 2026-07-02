Förlänger med 21-åringen: "Spännande spelare"

Filip Hesselvall stannar i Östersund ytterligare en säsong.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Det var inför den gångna säsongen som Filip Hesselvall lämnade moderklubben Södertälje SK för första gången. Flyttlasset gick då till Jämtland och Östersunds IK. Där klev han under säsongen in och gjorde 43 matcher, på dessa blev det fyra poäng.

Nu får han förnyat förtroende av klubben. Parterna har nämligen kommit överens om ett nytt ettårskontrakt.

– Filip är en spännande spelare som har en bra verktygslåda. Han är väldigt noggrann i sina förberedelser och ger alltid 110 procent. Han har dessutom en bra skridskoåkning och ett bra skott. Vi tror han kan ta ytterligare steg framåt i sin utveckling, säger sportchef Rasmus Aro i ett pressmeddelande .

Filip Hesselvall spelade sedan innan 15 matcher i Hockeyallsvenskan för SSK. Där var hann också kapten för juniorlaget och gjorde totalt 144 matcher och 85 poäng i U20 Nationell.

Nu blir han den 14:e spelaren under kontrakt till nästa säsong. Noterbart är också att Östersund har ett mycket ungt lag till nästa säsong. Alla utom tre forwards är födda på 2000-talet, där Daniel Öhrn är veteranen med sina 33 år.