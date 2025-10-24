Södertälje bryter förlustsviten hemma mot AIK.

SHL-lånet Felix Öhrqvist presenterade sig direkt med en assist i debuten.

– Jag var mest chockad, säger 19-åringen till TV4.

Felix Öhrqvist presenterade sig direkt i debuten för Södertälje. Foto: TV4/Skärmdump

Södertälje gick in i kvällens 08-derby mot AIK med fyra raka förluster i ryggen. Efter onsdagens förlust mot Mora gled SSK också ner under kvalstrecket i HockeyAllsvenskan. Men under fredagskvällen studsar Södertälje tillbaka och tar en väldigt viktig seger.

Hemmalaget rivstartade i rivalmötet. Redan efter 36 sekunder tog Södertälje ledningen sedan den defensive backen Niklas Arell hållit sig framme och slog in 1-0. Mot slutet av perioden utökade SSK till 2-0 sedan Carter Ashton gjort mål igen. AIK fick däremot kontakt när Scott Pooley reducerade till 2-1 i powerplay. Men bara 31 sekunder senare gjorde Södertälje mål igen.

Tidigare i dag blev 19-årige talangen Felix Öhrqvist klar för Södertälje och han ansluter till klubben på lån från SHL-klubben Linköping. Han gjorde debut direkt mot AIK och presenterade sig också omedelbart. Öhrqvist lade en lobbpassning som gick över hela AIK-laget. Sebastian Dyk jagade efter pucken samtidigt som AIK-målvakten Victor Brattström åkte ut för att slå bort pucken. Det blev ett motlägg mellan Dyk och Brattström och pucken studsade in i det tomma målet via Dyk för 3-1 till Södertälje.

Felix Öhrqvist förvirring i debuten: ”Chockad”

Målet kom till tack vare den finurliga assisten av Felix Öhrqvist.

– Jag var mest chockad. Jag visste bara att det var 50 sekunder kvar eller något så jag lägger upp pucken och hoppas att någon går på den. Det var Dyk där, va? Det var bra, säger Öhrqvist till TV4 om passningen och fortsätter:

– Min period var okej skulle jag säga, det känns som att jag kan mycket bättre än det här. Men det är skönt med 3-1 och vi får fortsätta bygga vidare på det här.

Felix Öhrqvist inledde årets säsong med Linköping men efter att ha fått begränsat med speltid i SHL kom beskedet att han lånas ut till HockeyAllsvenskan igen. Den JVM-aktuelle backtalangen ger nu sin syn på utlåningen.

– Det var i går morse som jag tog beslutet, sedan var det bara att åka rätt upp. Jag vill ju spela matcher och det här var en skitbra lösning, säger Felix Öhrqvist.

Efter SSK:s starka första period lyfte sedan AIK upp spelet. De pressade på för att komma tillbaka in i matchen men Södertäljes succéjunior Love Härenstam spelade återigen starkt i målet för att bibehålla 3-1-ledningen. Härenstam kunde se till att det inte blev några fler mål i matchen utan SSK vinner matchen med 3-1. Love Härenstam räddade 33 av 34 skott för att se till att Södertälje kunde ta alla de tre poängen mot AIK.

Södertälje – AIK 3–1 (3-1,0-0,0-0)

Södertälje: Niklas Arell, Carter Ashton, Sebastian Dyk.

AIK: Scott Pooley.

