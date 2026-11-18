Dan Tangnes Rögle har fyra raka förluster i SHL.

Foto: BILDBYRÅN

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Dagen efter uttåget ur Champions Hockey League hade Rögle BK träning, och då passade Dan Tangnes på att tala om för spelargruppen vad han tyckte om prestationen mot Skellefteå AIK under tisdagen.

– Jag tycker att det var en rent ut sagt dålig prestation. Jag var väldigt tydlig med att poängtera det, att vi inte är i ett läge där vi ska tillåta oss själva att bjuda på sådana. Det finns saker som vi kan kontrollera fullt ut och då måste man kunna markera och säga ”hallå, nu är det allvar”, säger han till HD.

Tangnes tycker inte att Rögle för tillfället gör det man pratat om att göra.

– Jag pratar mycket om att skapa goda vanor och då gäller det att göra det alltid. Inte bara när solen skiner och när det passar.

"Kan inte fly och gömma sig"

Under gårdagens CHL-match fick Tangnes ett utbrott i båset som gick rakt ut i TV-sofforna.

– Det är väl så jag är på gott och ont, transparent med mina känslor. Jag kände som jag sa, jag tycker att alla måste ta ägarskap i att vi ska spela så bra hockey som möjligt. Då kan man inte fly och gömma sig bakom någon annan. Det tyckte jag att vi hade en tendens att göra i Skellefteå.

På torsdag gästar Rögle rivalen Malmö Redhawks. Med fyra raka förluster i bagaget är det ett pressat Rögle som går in i säsongens andra Skånederby.

-- Vi måste ha förståelse för att alla små detaljer kommer göra stor skillnad. Det var där vi förlorade det förra derbyt tycker jag. Vi mötte ett väldigt disciplinerat, lojalt och hårt arbetande Malmö. Det behöver vi matcha på ett bättre sätt nu.