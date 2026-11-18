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Jonathan Ang.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Jonathan Ang är inne på sin tredje säsong i HV71. Efter 31 respektive 46 poäng under de två första säsongerna har den tredje säsongen inte börjat som kanadensaren önskat.

Det har visserligen blivit 4+5 så här långt, men HV:s nye tränare Niklas Eriksson har inte alltid varit helt nöjd med Angs insatser i matcherna. I mitten av oktober petade Eriksson Ang i ett par matcher.

– Vi vill se en initiativförmåga när man får chansen, för han har spelat i alla matcher, att man vill visa tränarna att man ska vara med och spela. Att man är beredd att ta den där kampen. Det är elitidrott vi talar om och då ska man ta kampen när läge finns, sa Eriksson då.

Uppges vilja lämna

Nu uppger Expressen att Jonathan Ang ska ha tröttnat på sin situation i HV71. Enligt kvällstidningen har Ang bett sin agent leta efter en ny arbetsgivare åt honom.

Ang har ett kontrakt med HV71 som gäller över säsongen 2027/2028, och HV71 ska inte vara villiga att släppa forwarden den här säsongen enligt samma uppgifter.

Sedan Jonathan Ang anslöt till HV71 2024 är han den som gjort flest mål och poäng i klubben.