Johan Hult bemöter uppgifterna om Jonathan Ang.

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Jonathan Ang har haft en tuff höst i HV71 och har stundtals varit petad av Niklas Eriksson.

Tidigare idag kom Expressen med uppgifter om att HV-forwarden ska ha lessnat på situationen och uppmanat sin agent att se över andra alternativ.

Hult svarar på uppgifterna

Nu svarar HV71:s sportchef Johan Hult på uppgifterna i en intervju med JP. Hult berättar att det är uppgifter som inte nåt klubben.

– Med handen på hjärtat kan jag säga att jag inte har hört någonting från varken Jonathan själv eller från hans agent. Jag har inte hört ett ord om det här. Min uppfattning är att Ang har fokuserat på sitt spel och har kört på. Något annat har jag inte hört, säger Johan Hult.

På frågan om han är förvånad svarar Hult:

– Det är rykten och spekulationer. Det är en del av intresset runt HV71 och SHL. Det är sådant som dyker upp titt som tätt runt både HV och andra klubbar. Men vi har inte hört något sådant från Ang eller från hans agent.

Jonathan Ang har kontrakt med HV71 över säsongen 2027/2028. Enligt uppgifterna från Expressen ska HV inte vara villiga att släppa Ang den här säsongen.