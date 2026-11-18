Pierre Johnsson är klar för ytterligare två år i Skellefteå.

Fem hela säsonger har assisterande tränare Pierre Johnsson varit i Skellefteå AIK. Denna säsongen går han in på sin sjätte säsong och har utgående kontrakt. Men framtiden behöver han längre inte oroa sig för.

Skellefteå meddelar på sin hemsida att man förlängt kontraktet med Pierre Johnsson med ytterligare två år, till 2029.

– Det känns jättebra att kunna förlänga två år med Pierre. Han är duktig på att utveckla våra backar och har en stor och viktig roll i vårt lag. Vårt tränarteam fungerar bra tillsammans och vi känner alla att vi är på en bra resa som vi vill fortsätta tillsammans, säger sportchef Erik Forssell.

Precis som Forssell förklarar har Johnsson haft en stor medverkan till den backbesättning som Skellefteå har fått fram de senaste säsongerna. Detta var även en stor anledning till att klubben lyckades vinna SM-guld förra säsongen.

"Enkelt beslut"

Det utgående kontraktet har gjort att det spekulerats i vad som kommer hända med assisterande guldtränaren efter säsongen. Brynäs IF och Frölunda HC är två klubbar som de ryktades om att Johnsson kopplats ihop med. Han själv har även sagt att han pratat med AIK Hockey. Nu behöver det inte spekuleras längre, och det var enligt honom själv ett enkelt val.

– Det var ganska många saker som spelade in, men framför allt tycker jag väldigt, väldigt mycket om laget, mina arbetskollegor och den här föreningen. Jag har snart varit här i sex år och under den tiden bygger man speciella band med både kollegor och spelare. Så i slutändan var det ett enkelt beslut, säger Johnsson.

"Vill vinna igen"

Två SM-guld med Skellefteå har Johnsson sedan han flyttat upp till Västerbotten. Förra säsongens guld var tillsammans med tränarkollegorna Daniel Hermansson och Andreas Falk. Det förlängda kontraktet gör att det blir minst ett år till tillsammans med tränartrion Daniel Hermansson, Andreas Falk och Pierre Johnsson. Fler vinster ska det bli.

– Det är klart att man vill vinna igen. Fortsätta utveckla spelare och nå ännu fler framgångar. Vi har bra chanser i både SHL och CHL. Samtidigt känner jag att jag själv lär mig saker hela tiden, både av mina tränarkollegor och av spelarna. Om inte varje dag så åtminstone varje vecka. Det är väldigt inspirerande, säger Johnsson.