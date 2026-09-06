24 år gammal – tvingas avsluta karriären

24-årige Erik Thorwalls meddelar att karriären är över.

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Om mindre än två veckor spelas premiären i Hockeyallsvenskan. Ändå har det varit helt tyst kring framtiden för Erik Thorwalls. Nu, efter Östersunds IK avsked i slutet av mars, kommer ett tungt besked från den 24-årige forwarden.

HV71-produkten, son till SM-guldvinnaren Ola Thorwalls, tvingas avsluta spelarkarriären.

"10 december 2025 spelade jag min sista hockeymatch. Efter en långvarig hjärnskakning har jag valt att avsluta karriären. Jag vill rikta ett stort tack till alla fantastiska människor jag har fått lära känna längs vägen och till alla ofantastiska människor jag har lärt mig mycket av", skriver Erik Thorwalls själv i ett inlägg på sociala medier under söndagen.

Den där 0–3-förlusten mot Södertälje, 10 december, avslutade Thorwalls med endast 4.42 i istid, och därefter kom han aldrig tillbaka under 2025/26. Därmed stannade han på 22 framträdanden i vad som skulle bli hans första hela säsong i ÖIK. Dessförinnan hade ett lån från Hockeyettan gett forwarden chansen i Kalmar HC. Produktionen från HC Dalen följde dock inte med, och därmed kom flytten i februari 2025.

Erik Thorwalls fostrades från tidig ålder i HV71 och hann med att göra SHL-debut i december 2020.