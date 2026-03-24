MoDo jagar en semifinalplats.

Då åker Emil Larsson ut för ett matchstraff efter en vårdslös tackling på AIK-talangen Sid Boije.

− Skridskorna lyfter cirka 10-15 centimeter när han sätter in tacklingen, säger TV4-experten Johan Tornberg.

Emil Larsson tvingades till en tidig dusch efter smällen. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

AIK vann senast för att tvinga fram en femte kvartsfinal mot MoDo i kväll. Det är däremot återigen ett pressat läge för AIK som är piskade att vinna för att säsongen inte ska ta slut under kvällen.

Ett MoDo, som kan stänga serien, drabbades dock av ett bakslag redan i första perioden när nyckelforwarden Emil Larsson drog på sig ett matchstraff. AIK:s Sid Boije har pucken bakom eget mål när Emil Larsson delar ut en tackling i hög fart där hans skridsko också lämnar isen. Det blir sedan irriterat mellan Larsson och AIK-backen Viggo Gustafsson där Gustafsson knuffar Larsson ett par gånger och även delar ut en crosschecking. Emil Larsson svarar sedan med att dela ut ett slag i bakhuvudet på Gustafsson.

Domarna tog en femma på armen för charging och även en tvåa för roughing på Emil Larsson.

− Boije vet att han kommer men tittar ner på puck och Larsson fullföljer. Larsson hoppar in i tacklingen, kolla på var skridskorna är. Håller han fötterna i isen och fullföljer, då kommer han träffa axeln på honom. Sedan det här slaget, det är en högerkrok, den kanske domarna kommer att kika på också, säger TV4-experten Johan Tornberg.

Emil Larsson fick matchstraff för MoDo

Efter videogranskning ändrade domarna till ett matchstraff för ”checking to the head” samt en tvåa för roughing. AIK fick alltså spela sju minuters powerplay till följd av utvisningen.

− Jag håller helt med i bedömningen i det här läget, säger Johan Tornberg.

MoDo höll dock inte med i bedömningen. Huvudtränaren Fredrik Andersson var rejält irriterad i båset och kastade en vattenflaska i ilska. MoDo menade också att Sid Boije, som klev ut i omklädningsrummet efter tacklingen, också hade ett eget ansvar i situationen.

− Det är klart att det är en jäkligt hård tackling, så att det är utvisning kan jag köpa. Samtidigt, när man ser reprisen, tycker jag ändå att AIK-spelaren kollar upp flera gånger och ser att han kommer. Det gäller att skydda sig själv där också. Det är som det är, nu får vi kriga på och döda den här utvisningen, säger MoDo-kaptenen David Rundblad.

− Han ser ju att Larsson kommer där och jag tycker att han startar tacklingen på axeln och sedan går den upp på huvudet naturligtvis. Jag tycker att det är en tuff utvisning, säger tränaren Fredrik Andersson.

AIK:s Daniel Muzito Bagenda var däremot tydlig med sina tankar.

− Jag tycker väl att det är ganska glasklart. Han lyfter väl ganska duktigt. Jag hade blivit förvånad om de inte hade tagit den, det hade varit sorgligt, säger han till TV4.

