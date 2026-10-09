MoDo vinner dramat – med matchens enda mål

Emil Larsson blev segerskytt i Jämtland.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Det blev en tät och målsnål tillställning i Östersund Arena när Östersunds IK tog emot MoDo Hockey i HockeyAllsvenskans nionde omgång. Efter mer än 54 mållösa minuter kunde gästerna till slut avgöra och knipa samtliga tre poäng via en 1–0-seger.

Matchen präglades av starkt målvaktsspel från båda hållen. Både Hampus Hedman i hemmakassen och Adam Werner i MoDo storspelade och nekar alla försök under de två första perioderna. MoDo var det spelförande laget och vann skottstatistiken övertygande, men Östersund försvarade sig uppoffrande och höll liv i matchen ända in i det sista.

Det avgörande ögonblicket kom först efter 54.20 i den tredje perioden. Emil Larsson hittade rätt bakom Hedman och satte sitt andra mål för säsongen, assisterad av Erik Jinesjö Karlsson och Hugo Hallin. Östersund tog timeout och tog ut målvakten i slutminuterna för att jaga en kvittering, men Adam Werner höll tätt, motade alla 23 skott och spikade igen för MoDo.

Matchfakta Östersund – MoDo

Östersunds IK – MoDo Hockey 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: –

Andra perioden: –

Tredje perioden: 0–1 (54.20) Emil Larsson (Erik Jinesjö Karlsson, Hugo Hallin)

Skott: 23–36 (10–15, 5–12, 8–9)

Utvisningar: Östersund 3x2 min – MoDo 2x2 min

Räddningsprocent: Östersund (Hampus Hedman) 97,22% – MoDo (Adam Werner) 100%

Publik: 2 580 personer i Östersund Arena Hall A