Draget: Nyförvärvet petas i kvartsfinalen

Kalmar åkte på en rejäl smäll och förlorade med 6-3 i första kvartsfinalen mot Södertälje.

Nu skakar de om i laget – och petar nyförvärvet Elias Vilén.

Nyförvärvet Elias Vilén petas av Kalmar i den andra kvartsfinalen mot Södertälje.

I söndags när den första kvartsfinalen mellan Kalmar och Södertälje spelades åkte hemmalaget KHC på en rejäl smäll. De förlorade med 6-3 sedan den tidigare Kalmar-spelaren A.J. Vanderbeck fullbordat ett hattrick för SSK. Södertälje leder därmed kvartsfinalen i HockeyAllsvenskan med 1-0 i matcher efter att ha snott en bortamatch direkt.

Till kvällens andra kvartsfinal lagen emellan väljer Kalmar att göra ett par ändringar i laget i hopp om att kunna vinna och kvittera i serien.

Därmed lämnas nyförvärvet Elias Vilén helt utanför truppen och petas. Vilén värvades från finska Pelicans strax innan deadline. Den 25-årige forwarden har däremot inte gjort någon succé så här långt med bara 1+2 på sju matcher i KHC-tröjan hittills. Nu tar Vilén inte plats i Kalmar på 13 forwards utan får i stället följa matchen från läktaren.

Kalmar väljer i stället att lyfta upp trotjänaren Gabriel Olsson till tredjekedjan med Giorgio Estephan och Jesper Lindén. Samtidigt kliver Arvid Westlin in efter att ha varit utanför laget och spelar i fjärdekedjan med Elliot Ekmark och Eddie Levin.

Södertälje å sin sida ställer upp med exakt samma lag som senast. Det innebär att målkungen Carter Ashton allt jämt saknas för SSK, som i dag har chansen att gå upp till 2-0 i matcher vid en vinst.

