Sänker förra klubben – med hattrick: ”Klasspelare”

A.J. Vanderbeck var tillbaka i Kalmar för första gången som motståndare.

Då klev han fram med ett hattrick (!) för att sänka sitt tidigare lag i första kvartsfinalen.

– Det är en klasspelare på den här nivån, säger SSK-backen Daniel Norbe om Vanderbeck till TV4.

A.J. Vanderbeck sänkte sin förra klubb i återkomsten till Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Det blev en rafflande start på kvartsfinalen mellan Kalmar och Södertälje, som är en repris på fjolårets kvartsfinal. Då vann SSK med 4-1 i matcher men under söndagen var det hemmalaget Kalmar som fick en bättre start. Carl-Johan Lerby gav KHC ledningen med ett powerplay-mål efter bara drygt två minuter. Slarv av Elliot Ekmark såg sedan till att förre Kalmarstjärnan A.J. Vanderbeck kunde komma fri och sätta 1-1.

Sedan fick SSK chansen till spel i powerplay under fem minuter sedan Kalmars målskytt Carl-Johan Lerby fått matchstraff för en crosschecking. Det blev inget mål i powerplay, men strax efter att utvisningen tog slut kom målet för Södertälje William Wiå styrde in 1-2 och Södertälje hade ledningen i matchen. Mot slutet av den första perioden kom även 1-3 genom Adam Hesselvall och bortalaget var i förarsätet.

Tungt start för Kalmar: ”Släpper alldeles för mycket”

Kalmar spelade sedan aggressivt i offensiven under andra perioden i jakten på att få hål på Love Härenstam. Det ville sig däremot inte bättre än att de släppte till frilägen bakåt. A.J. Vanderbeck såldes till Finland av Kalmar i höstas men värvades till Södertälje innan deadline. Nu var han tillbaka i Kalmar för första gången sedan han lämnade klubben och gjorde alltså SSK:s första mål i matchen. I den andra perioden kom han sedan i ett nytt friläge och sköt 1-4, hans andra mål i matchen, för att sätta Södertälje i ett fint läge.

Hemmalaget hade dock en del att fundera på.

– Det är ändå en jämn match men släpper alldeles för mycket frilägen och omställningar. Vi måste tajta till det, säger Valdemar Johansson i Kalmar till TV4.

SSK-backen Daniel Norbe var mer nöjd med hur bortalaget agerade under matchen.

– Vi spelar bra, vi vet ju att de är skickliga offensivt och snabba i sina spelvändningar. Det gäller att vara med där och försöka vara effektiva framåt. Det tycker jag också att vi har varit än så länge, säger Norbe.

A.J. Vanderbeck skjuter ett hattrick för Södertälje

Daniel Norbe hyllar samtidigt också tvåmålsskytten A.J. Vanderbeck.

– Det är en klasspelare på den här nivån. Det visste vi om när han kom och det såg vi redan förra året när vi mötte honom också. Vi visste vad vi skulle få och det är väldigt viktigt att ha en sådan spets här i ett slutspel när det är jämna och tajta matcher. Vi är glada att han är här.

Trots att de hade en komfortabel ledning inför tredje perioden blev det sedan oväntat spännande. Kalmars poängkung George Diaco satte 2-4 och bara två minuter senare reducerade KHC ytterligare när Gabriel Olsson skickade in 3-4 efter bara fem minuters spel i tredje perioden. Men närmare än så kom aldrig Kalmar. I stället var det A.J. Vanderbeck, vem annars, som satte punkt för matchen.

SSK vann pucken högt genom William Wiå som spelade över till Vanderbeck. Stjärnan lurade sedan bort Jacob Crespin och lade in sitt tredje mål i matchen för 5-3 till Södertälje. Segersiffrorna blev sedan 6-3 till Södertälje sedan en annan tidigare Kalmar-spelare, Teemu Väyrynen, gjort mål i tom kasse för att stänga matchen.

Södertälje vinner match ett i kvartsfinalen och skaffar sig fördel genom att vinna på bortaplan. Lagen möts igen i Kalmar på tisdag för match två.

Kalmar – Södertälje 3–6 (1-3,0-1,2-2)

Kalmar: Carl-Johan Lerby, George Diaco, Gabriel Olsson.

Södertälje: A.J. Vanderbeck 3, William Wiå, Adam Hesselvall, Teemu Väyrynen.

1-0 i matcher till Södertälje.

