Elias Stenman blev en viktig center för Nybro förra säsongen.

Nu förlänger Vikings med 22-åringen inför nästa säsong.

− Jag tror och hoppas han tar vid där han avslutade, säger sportchef Mikael Aaro.

Elias Stenman stannar i Nybro Vikings även nästa säsong.

FOTO: Sara Damne/Bildbyrån

Nybro Vikings spikar sin centersida inför nästa säsong.

Sista namnet in blir Elias Stenman som förlänger sitt kontrakt efter att, framför allt, ha avslutat fjolårssäsongen starkt i Nybro.

− Jag valde att förlänga eftersom jag trivs väldigt bra i föreningen, laget och i staden. Det finns en stark kultur och ett driv i Nybro Vikings som jag verkligen vill vara en del av. Jag ser fram emot att fortsätta resan vi har påbörjat och bidra till att ta Vikings ytterligare steg framåt, säger Stenman på klubbens hemsida.

Elias Stenman stannar i Nybro Vikings

Stenman kom till Nybro från Skellefteå där han var med och vann SM-guld 2024. Under den gångna säsongen växte han mer och mer under säsongens gång och blev en nyckelspelare för Nybro under andra halvan. Totalt landade Stenman in på 21 poäng på 52 matcher och han kom då delad sexa i interna poängligan samtidigt som han var en nyttig tvåvägsspelare.

Nu fortsätter resan även över nästa säsong.

− Riktigt bra känsla när Elias valt att förlänga med oss. Han tog stora kliv under säsongen och spelade sin bästa hockey efter nyår. Jag tror och hoppas han tar vid där han avslutade, säger sportchefen Mikael Aaro och fortsätter:

− Med Elias klar så har vi byggt en stark centersida och vi har säkrat upp ännu en välskolad, vältränad och ambitiös spelare som passar väl in i det spel och den verksamhet vi kommer bedriva.

Under sin karriär har Elias Stenman spelat 120 SHL-matcher för Skellefteå samt gjort 61 matcher i HockeyAllsvenskan med Nybro och Södertälje.

Source: Elias Stenman @ Elite Prospects