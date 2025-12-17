Oskarshamn bryter förlustsviten

Oskarshamn segrade – 3–2 mot Östersunds IK

Isac Jonsson matchvinnare för Oskarshamn

Oskarshamns tolfte seger för säsongen

Oskarshamn har haft en tuff period med fem raka förluster i HockeyAllsvenskan. Men borta mot Östersunds IK bröts den sviten. Det blev 2–3 (1–1, 1–2, 0–0) i matchen i Östersund Arena.

Östersunds IK–Oskarshamn – mål för mål

Filiph Engsund gjorde 1–0 till Oskarshamn efter 4.21 assisterad av Teemu Olavi Lepaus och Marc Olivier Duquette.

Efter 12.47 kvitterade Östersunds IK när Maksim Semjonov slog till med assist av Daniel Öhrn.

Oskarshamn gjorde 1–2 genom Filip Sveningsson efter 7.12 i andra perioden.

Östersunds IK kvitterade till 2–2 genom Maksim Semjonov efter 9.25 av perioden.

Oskarshamn gjorde dock 2–3 genom Isac Jonsson efter 9.43 och avgjorde matchen.

Tredje perioden blev mållös och Oskarshamn höll i sin 3–2-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Östersunds IK nu ligger på nionde plats i tabellen. Oskarshamn är på sjätte plats. Östersunds IK var på 13:e plats i tabellen för 14 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Fredag 19 december 19.00 möter Östersunds IK Mora borta i Wibe Arena medan Oskarshamn spelar borta mot Västerås.

Östersunds IK–Oskarshamn 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (4.21) Filiph Engsund (Teemu Olavi Lepaus, Marc Olivier Duquette), 1–1 (12.47) Maksim Semjonov (Daniel Öhrn).

Andra perioden: 1–2 (27.12) Filip Sveningsson (Joni Ikonen), 2–2 (29.25) Maksim Semjonov (Daniel Öhrn), 2–3 (29.43) Isac Jonsson (Ludvig Östman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-0-2

Oskarshamn: 1-1-3

Nästa match:

Östersunds IK: Mora IK, borta, 19 december 19.00

Oskarshamn: Västerås IK, borta, 19 december 19.00