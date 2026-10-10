Efter matchstraffet – kan stängas av

Christoffer Björk.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Christoffer Björk tilldömdes ett matchstraff halvvägs in i den tredje perioden i gårdagens möte mellan AIK och BIK Karlskoga . Detta efter att forwarden tagit sig in framför BIK-målet och kolliderat med bortalagets målvakt Måns Goos .

Björk fick matchstraff för huvudtackling – och nu riskerar AIK-forwarden ytterligare straff. Under lördagsmorgonen meddelar Hockeyallsvenskan via sin hemsida att Björk anmälts av Player Safety Group till disciplinnämnden för förseelsen.

Även Scott Pooley anmäls till disciplinnämnden

Goos tvingades lämna matchen efter smällen och ersattes i stället av Carl Lindbom i BIK-målet i en match som AIK vann med hela 7–2.

Forwarden är inte den enda AIK-spelaren som hamnat på disciplinnämndens bord under lördagen. Även lagkamraten Scott Pooley anmäls efter gårdagens match, då han efter en filmningsutvisning tidigt i den tredje perioden nu riskerar att bötfällas för filmningen.

Beslut från disciplinnämnden väntas komma under lördagen.