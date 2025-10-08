Både AIK och BIK Karlskoga agerar på spelarmarknaden och lånar in en varsin glödhet spelare från HockeyEttan inför kvällens HockeyAllsvenska omgång.

Edvin Isén.

Foto: Bildbyrån.

Tidigare idag kom beskedet att BIK Karlskoga lånar in Sebastian Falk. Nu kommer beskedet att även AIK agerar inför kvällen.

”Gnaget” möter ikväll Nybro och då kommer ett nytt namn finnas med i laguppställningen.

Tabellåttan lånar nämligen in Edvin Isén från Tyresö/Hanviken i HockeyEttan. Det rör sig om ett korttidslån, skriver klubben på sin hemsida. Den 22-årige backen har inlett säsongen urstarkt, och gjort fyra poäng (1+3) på bara två matcher.

– En tvåvägsback som vi känner sedan tidigare då han var här och tränade försäsongen, säger sportchefen Lasse Johansson.

Isén gör sin allsvenska debut ikväll.





