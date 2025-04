Djurgårdens oro efter smällen: ”Gick inte alls”

En smäll från Evan Weinger gjorde Jakob Ragnarsson groggy i match sex.

Efter 8–3-matchen var sedan tydlig med vad han tyckte om tacklingen.

– Jag tycker den tar klockrent i huvudet, säger Kimby.

Robert Kimby och Jakob Ragnarsson. Foto: Bildbyrån och TV4.

Match sex mellan Södertälje och Djurgården var endast nio minuter in när Evan Weinger satte in en ordentligt smäll på Jakob Ragnarsson.



DIF-backen blev liggandes innan han satt groggy i sitt bås. För Weinger slutade det i ett matchstraff och för SSK innebar det även 1–1 innan första paus.



Efter 8–3-segern var DIF-tränaren Robert Kimby tydlig med vad han tyckte om tacklingen.



– Jag tycker den är solklar. Jag tycker den tar klockrent i huvudet, säger Kimby till media och fortsätter om hur det gick med Ragnarsson som inte kunde fortsätta spela.

– Inge bra. Jag har inte hunnit prata med honom, men det gick inte alls (att spela). Sen får vi se.



Magnus Bogren, tränaren i Södertälje var sedan inne på att det var en onödig femma.



– Han går ju fullt in. Det är klart att den straffar oss hårt, så är det. Eller straffar oss hårt och hårt, de får ju in 1–1, men det är klart de får momentum av det:

– Jag tror att han vill ha tillbaka den alla dagar i veckan, fortsätter han om Weinger.

SSK-backen: Hade inte fysiska närvaron

Precis som de tidigare mötena drog sedan matchen iväg ordentligt sett till antalet utvisningar och tacklingar. Mitt i detta var den kanadensiske backen Andrew Nielsen, som ändå menade att SSK saknade lite av den fysiska närvaro som man visat upp tidigare i semifinalserien.



– Vi hade inte det (den fysiska närvaron), inte lika mycket som vi har haft tidigare. Det är skillnad mellan att spela med ilska och aggression mot att spela hockey för att separera folk från pucken. Det är det vi måste tillbaka till, säger han efter matchen.



Vad säger du om tacklingen från Weinger?

– Det är så vi vill att Evan ska spela, hårt, tungt och snabbt. Jag såg inte riktigt tacklingen, så jag kan inte kommentera, men vi måste spela tungt och fort. Det är så vi vill att alla forwards spelar. De kollade på den och tog en femma. Det är inte Evans fel. Vi behöver att han spelar så där varje byte.



Höll ni tillbaka er efter tacklingen?

– Kanske. Jag vet inte det är att hålla tillbaka, men du kan inte låta dem diktera hur vi spelar. Matcherna som de har vunnit märker man att vi har gett dem vad de ville. Vi måste vara redo och inte oroa oss för något annat. Det är då vi är som bäst, när vi fokuserar på killarna i omklädningsrummet och inte ljudet runt om.



Backen var även högst inblandat i den tunga starten på andra perioden när han tappade pucken bakom mål och fick se Tyler Kelleher göra 3–1.



– Det var mitt fel. Jag måste spela bättre. Jag var fruktansvärd idag. Jag svek killarna och fansen. Det är på mig. Jag kommer vara redo för lördag, säger Nielsen.