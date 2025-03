Djurgården föll – utan sin huvudtränare

Utan Robert Kimby i båset föll Djurgården mot Östersund.

På andra sidan jublade bekante Carl Lidö efter 32 räddningar och 3–2.

– De får lite för lätta lägen och lite för lätta mål på oss, säger Ludvig Rensfeldt till TV4.

Ludvig Rensfeldt och Robert Kimby. Foto: Bildbyrån (montage).

– Det är alldeles för dåligt i början. Det är slarvigt och vi skiter till det för oss själva. Allt de får kommer från oss. Det kändes som att vi inte litade på oss själva.



Så lät det när Djurgårdens Max Krogdahl ställde sig vid TV4:s mikrofon efter den första perioden hemma mot Östersund. Bottenlaget hade överraskat serieledarna med 1–0 redan efter fem minuter när man fick chansen i powerplay.



12 minuter senare vände mötet – på 30 sekunder.



Hampus Larsson fick in 1–1 och innan pucken passats särskilt många gånger till hade även Ludvig Rensfeldt fått jubla.

”Det är inte tillräckligt bra”

I andra perioden var slutade skotten 10–10, till skillnad från 11–5-siffrorna till DIF:s favör i första. Något som till slut även gav 2–2 från bortalaget, genom Albin Eriksson.



– Lita på processen så kommer det nog gå bra, säger Victor Eklund till TV4 inför sista 20.



Carl Lidö, med ett förflutet i DIF stod emot och tiden rann iväg. Med en knapp minut kvar tog Djurgården time out för att jaga ikapp. Östersund hade nämligen gjort 3–2 tidigt i den sista akten, genom Casper Larsson, och var därmed på väg mot en liknande skalp som den man tog mot AIK 24 februari.



I DIF-båset saknades dock huvudtränaren Robert Kimby på grund av sjukdom, och inom kort fick hemmalaget kliva av isen efter en förlust.



– Det är inte tillräckligt bra. Vi förlorar med 3–2. Det känns riktigt tungt när vi har sådan fin publik en lördagskväll på Hovet, säger Ludvig Rensfeldt till TV4 och fortsätter:

– Dels tycker jag de får lite för lätta lägen och lite för lätta mål på oss. Sen måste vi vara hungrigare, fler som vill in i gröten och peta in den, det är det som det handlar om. Vi måste vinna båda våra matcher vi har kvar för att vinna serien, förmodligen. Det är det enda vi har siktet inställt på nu.