Superstjärnan skadad: ”Han ska undersökas”

Macklin Celebrini.

Foto: George Walker IV/AP/Alamy

San Jose Sharks tvingades klara sig utan sin storstjärna Macklin Celebrini i nattens möte med Dallas Stars .

Celebrini fanns med på uppvärmningen inför matchen, men när det var dags för nedsläpp lyste stjärnan med sin frånvaro. I samband med matchstart meddelade Sharks, via ett inlägg på X , att Celebrini inte skulle komma till spel på grund av en underkroppsskada.

– Han spelade inte i kväll. Han ska undersökas vidare i kväll och i morgon, sen får vi se, säger tränaren Ryan Warsofsky till NHL.com .

Sharks blev överkörda utan Celebrini

Utan Celebrini i laget var det ett tandlöst Sharks som förlorade nattens möte i Dallas med 0–5. San Joses svenske storlöfte Ivar Stenberg spelade strax under 14 minuter i matchen och loggade ett skott på mål i storförlusten.

– Jag har inget problem med våra tio första minuter. Där gjorde vi en del bra saker, men sedan gick det utför. Vi fick inget fäste. VI drog på oss utvisningar och hamnade tidigt i numerärt underläge. Vi hamnade på hälarna rätt snabbt, säger Warsofsky.

Skrev jättekontrakt i somras

20-åringen har inlett säsongen med att göra fem poäng (0+5) på sina två inledande matcher, efter att ha öst in 115 poäng (45+70) på 82 grundseriematcher för Sharks förra säsongen. I somras skrev Celebrini ett nytt femårskontrakt med Sharks värt 940 miljoner kronor, ett avtal som börjar gälla från och med nästa säsong.

Dallas Stars – San Jose Sharks 5–0

Dallas: Miro Heiskanen (2), Joel Kiviranta (1), Jamie Benn (1), Jason Robertson (1), Mikko Rantanen (1).

San Jose: -



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