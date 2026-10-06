Landslagsspelaren slutar – som 23-åring

Joshua Fahrni avslutar karriären som 23-åring.

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Som 19-åring debuterade Joshua Fahrni i det schweiziska A-landslaget och samma säsong var han ordinarie i storklubben Bern och spelade även JVM med Schweiz. Sedan dess har han hunnit med ytterligare fem landskamper med Schweiz och spelat totalt 209 matcher i den schweiziska högstaligan.

Nu väljer den landslagsmeriterade forwarden att sluta – som 23-åring.

– Efter noggrant övervägande har jag beslutat att avsluta min ishockeykarriär med omedelbar verkan. Det här beslutet har varit allt annat än lätt att fatta, men det är resultatet av att vara helt ärlig mot mig själv. För att lyckas på den här nivån krävs full övertygelse och motivation varje dag. Därför har jag beslutat att slå in på en ny väg, säger Fahrni till ZSC:s hemsida .

"Beklagar Joshuas beslut"

Fahrni anslöt till Zürich-klubben ZSC inför den här säsongen efter att de senaste två säsongerna spelat i ligakonkurrenten SCL Tigers och dessförinnan spelat tre säsonger i Bern.

– Jag beklagar Joshuas beslut, men respekterar de skäl han har angett. Jag önskar honom all lycka till i framtiden, säger sportchefen Sven Leuenberger.

Poänglös hela förra säsongen

Förra säsongen blev Fahrni poänglös i samtliga 20 matcher han spelade med SCL Tigers och den här säsongen fick 23-åringen inleda i ZSC:s samarbetsklubb GC Küsnacht Lions i den schweiziska andraligan, där han inte gjorde några poäng på fem matcher.

På de 209 matcher han spelade i NL producerade Fahrni 31 poäng fördelat på nio mål och 22 assist.