Svensken petad i natt: ”Inte enkla beslut”

Dan Muse och Filip Hållander.

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Trots en poängmässigt stark start på NHL -säsongen i Pittsburgh Penguins fick lagets svenske forward Filip Hållander finna sig i att följa nattens möte med Winnipeg Jets från läktaren.

Hållander hade noterats för tre poäng på sina två inledande matcher på säsongen, men trots det valde huvudtränaren Dan Muse att peta svensken från laguppställningen i nattens 2–3-förlust.

– Det här är inte enkla beslut att ta, men det är bra problem att ha, säger Muse till Pittsburgh Hockey Now .

Finländaren fick chansen i stället

Muse valde att kasta in finländaren Ville Koivunen i stället för Hållander i nattens förlustmatch. Finländaren noterades för en passningspoäng i förlusten.

– Jag tycker att "Hally" (Hållander) gjorde en till bra match (mot Montreal), men jag tycker också att Ville gjorde en väldigt bra match mot Philadelphia (i premiären) och han fick vila förra matchen. Jag tog beslutet att Ville skulle få komma in i laget och att Hållander skulle kliva åt sidan, fortsätter Muse .

Avgjorde – nio sekunder efter kvitteringen

Winnipeg vann nattens match mot Pittsburgh med 3–2 sedan Cole Perfetti prickat in avgörandet med drygt halva den tredje perioden kvar att spela, bara nio sekunder efter att Pittsburgh kvitterat matchen.

Erik Karlsson noterades för en passningspoäng i matchen, medan lagkamraten Rickard Rakell och Winnipeg-rookien Viggo Björck lämnade isen poänglösa.

Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets 2–3

Pittsburgh: Ben Kindel (2), Declan Carlile (2).

Winnipeg: Alex Iafallo (1), Adam Lowry (1), Cole Perfetti (2).

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