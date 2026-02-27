De nomineras till Guldgallret i Hockeyallsvenskan
Sex spelare inlånade från SHL kan vinna priset som årets junior i Hockeyallsvenskan.
Här är alla nominerade – inklusive storlöftena i MoDo Hockey.
Nu har de nominerade kommit till det prestigefyllda priset Guldgallret.
Här är några av de som kan vinna priset som hockeyallsvenskans bäste junior.
JVM-guldhjältarna i mål Love Härenstam och Herman Liv är nominerade. Detta för sina insatser i Södertälje SK och Almtuna IS under säsongen. Vad gäller utespelare är det Luleå-lånen Oliwer Sjöström och Jakob Ihs-Wozniak, som har blivit valda från Björklöven. Ett annat SHL-lån, men från HV71, i form av Karl Annborn är nominerad. Därmed är han ende spelaren i Västerås som kan bli utnämnd till årets bäste junior.
I MoDo har Milton Gästrin och Elton Hermansson också blivit nämnda i sammanhanget.
Totalt är det sex spelare på lån från SHL som kan vinna priset.
Här är alla nominerade till Guldgallret
Målvakter:
Love Härenstam, Södertälje SK
Herman Liv, Almtuna IS (på lån från Örebro Hockey)
Backar:
Karl Annborn, Västerås IK (på lån från HV71)
Oliwer Sjöström, IF Björklöven (på lån från Luleå Hockey)
Forwards:
Milton Gästrin, MoDo Hockey
Elton Hermansson, MoDo Hockey
Jakob Ihs-Wozniak, IF Björklöven (på lån från Luleå Hockey)
Hugo Orrsten, Vimmerby Hockey
Liam Danielsson, Almtuna IS (på lån från Örebro Hockey)
Viggo Nordlund, IK Oskarshamn (på lån från Skellefteå AIK)
