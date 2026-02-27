De nomineras till Guldgallret i Hockeyallsvenskan

Sex spelare inlånade från SHL kan vinna priset som årets junior i Hockeyallsvenskan.

Här är alla nominerade – inklusive storlöftena i MoDo Hockey.

Här är spelarna som nomineras till Guldgallret. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån

Nu har de nominerade kommit till det prestigefyllda priset Guldgallret.

Här är några av de som kan vinna priset som hockeyallsvenskans bäste junior.

JVM-guldhjältarna i mål Love Härenstam och Herman Liv är nominerade. Detta för sina insatser i Södertälje SK och Almtuna IS under säsongen. Vad gäller utespelare är det Luleå-lånen Oliwer Sjöström och Jakob Ihs-Wozniak, som har blivit valda från Björklöven. Ett annat SHL-lån, men från HV71, i form av Karl Annborn är nominerad. Därmed är han ende spelaren i Västerås som kan bli utnämnd till årets bäste junior.

I MoDo har Milton Gästrin och Elton Hermansson också blivit nämnda i sammanhanget.

Totalt är det sex spelare på lån från SHL som kan vinna priset.

Här är alla nominerade till Guldgallret

Målvakter:

Love Härenstam, Södertälje SK

Herman Liv, Almtuna IS (på lån från Örebro Hockey)

Backar:

Karl Annborn, Västerås IK (på lån från HV71)

Oliwer Sjöström, IF Björklöven (på lån från Luleå Hockey)

Forwards:

Milton Gästrin, MoDo Hockey

Elton Hermansson, MoDo Hockey

Jakob Ihs-Wozniak, IF Björklöven (på lån från Luleå Hockey)

Hugo Orrsten, Vimmerby Hockey

Liam Danielsson, Almtuna IS (på lån från Örebro Hockey)

Viggo Nordlund, IK Oskarshamn (på lån från Skellefteå AIK)