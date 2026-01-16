Luleålånet gör debut – över en vecka senare

David Granbergs debut i MoDo har dröjt efter båda sjukdom och flygstrul. Men nu, över en vecka efter att lånet blev officiellt, kommer den tidigare JVM-forwarden att spela i bortamatchen mot Troja/Ljungby.

David Granbergs debut för MoDo kommer i kväll.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

MoDo får äntligen se David Granberg i sin tröja. Forwarden blev klar för ett lån till klubben för över en vecka sedan. Omgående saknades han däremot med sjukdom. Sedan var tanken att han skulle göra debut i onsdags mot AIK, men då ställde flygstrull till det för Luleåtalangen.

Nu är han däremot på plats i Småland för kvällens möte med Troja/Ljungby.

20-åringen har inte spelat sedan den 18 december, då i SHL mot Ilves. Nu, drygt en månad senare är det dags för comeback och debut i nya klubben. Den här säsongen har löftet levererat fem poäng på 32 matcher i SHL och haft svårt att ta en ordinarie plats. Det efter att förra året ha spelat 43 matcher i grundserien och 17 matcher i slutspelet för Luleå. En säsong som dessutom slutade med SM-guld.

MoDo möter i kväll jumbon på bortaplan och ligger just nu fyra i tabellen. två poäng bakom Karlskoga som för närvarande innehar fjärdeplatsen. David Granberg kommer då också att göra sin debut för klubben.