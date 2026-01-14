David Granberg skulle ha debuterat för MoDo i kvällens match mot AIK.

Men nu meddelar MoDo att Granberg inte hinner till matchen.

David Granbergs debut i MoDo-tröjan dröjer ytterligare. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

För en vecka sedan gjorde MoDo klart med ett lån av Luleå-centern David Granberg. Tanken var att han skulle göra sin debut i HockeyAllsvenskan för MoDo i fredagens match mot Oskarshamn. Granberg kom dock inte till spel för MoDo på grund av sjukdom.

I går meddelade sedan MoDo att David Granberg skulle debutera för klubben i kvällens hemmamatch mot AIK. Granberg hade rest med Luleå ner till Schweiz för CHL-semifinalen mot Zug men skulle hinna ansluta till MoDo inför matchen mot AIK.

”Om inget oförutsett inträffar kommer han till Örnsköldsvik på onsdagseftermiddagen och gör debut för MoDo hemma mot AIK”, skrev MoDo i sina sociala kanaler under gårdagen.

Därför dröjer MoDo-debuten för David Granberg

Men nu står det klart att Granbergs debut i MoDo-tröjan dröjer ytterligare. Med bara timmar kvar till matchen mot AIK meddelar MoDo Hockey att David Granberg inte hinner till Örnsköldsvik i tid till matchen på grund av ”logistiska skäl. Därmed kommer MoDo att få vänta ytterligare innan de kan nyttja lånespelaren från Luleå.

ℹ️ Tråkiga nyheter – David Granbergs debut får vänta. Han hinner av logistiska skäl inte ansluta till kvällens match.#modose https://t.co/pjJV0Dtjai — MoDo Hockey (@MoDo_Hockey) January 14, 2026

I fjol kom David Granberg upp och imponerade i Luleå. Han spelade till sig en ordinarie plats i SHL och stod för tio poäng (6+4) på 43 matcher. Han var även med på hela resan till SM-guldet där han gjorde 1+3 på 17 slutspelsmatcher. Granbergs spel ledde även till att han tog en plats i Sveriges JVM-trupp förra året. Han stod för en stark turnering med 2+4 på sju matcher med Juniorkronorna. Den här säsongen har han däremot endast noterats för 1+4 på 32 matcher i SHL med Luleå. I och med lånet till MoDo kommer David Granbeg att göra debut i HockeyAllsvenskan.

Source: David Granberg @ Elite Prospects