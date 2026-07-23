Därför valde Jackson Jutting MoDo

Jackson Jutting och Elias Rosén.

Foto: Bildbyrån (montage).

MoDo Hockey är, för stunden, klara med sitt lagbygge inför Hockeyallsvenskan 2026/27. Detta efter att nordamerikanerna Jackson Jutting och Troy Bourke presenterats under de första veckorna i juli.

För den förstnämnde blir detta också första gången i Europa. Något han nu berättar om för ÖA.

– Jag och min fru Lindsey har båda förutsett att vi förr eller senare skulle åka över till Europa, vi trodde bara inte att det skulle ske redan i år. Om det skulle ske om ett år eller fem var lite mer osäkert. Nu blev det redan den här säsongen och vi kände oss båda redo att ta det här steget. Hon har även avlägsna släktingar i Sverige, säger 25-åringen till tidningen.

Själva valet att skriva på för MoDo togs efter lite efterforskningar från Juttings sida.

"Några fler lag som var intresserade "

Två av de andra nyförvärven i MoDo, Brian Yoon och Elias Rosén, är faktiskt Jackson Juttings tidigare lagkamrater.

– Jag hörde av mig till Rosén eftersom han är från Sverige och har fler kontakter där. Det var kul att höras vid igen och han hade bara bra saker att säga om MoDo, säger amerikanen till ÖA och fortsätter.

– Det var några fler lag som var intresserade men jag tycker att man ska lita på personerna runt om en och jag har inte hört en enda negativ grej om MoDo.

Resten av laget från dock Jackson Jutting vänta på att träffa. Bröllopet med partnern Lindsey är nämligen inplanerat till 14 augusti. Alltså efter att de andra återsamlats inför säsongen. 25-åringen jobbar dock på med sitt projekt där han för fem år sedan startade en hockeyskola med barndomsvännen Mike Koster.