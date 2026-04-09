Därför lämnade succétränaren Kalmar för AIK

Han lämnar ett Kalmar på uppgång – för ett turbulent AIK. Men för Viktor Tuurala var valet självklart.

– Fokuset har legat på det här sedan det dök upp som ett alternativ, berättar han för hockeysverige.se.

AIK satsar nytt på tränarsidan. Det handlar om Kalmars tidigare succétränare, Viktor Tuurala. Hockeysverige.se åkte till Spånga Idrottsplats i västra delarna av Stockholm där Tuurala inledde sin hockeyresa för en intervju med honom.



– För mig började hockeyn med att jag blev inspirerad av mina första minnen av den här sporten, Finlands VM-guld i Globen 1995, säger Viktor Tuurala med ett leende då vi slagit oss ner på i solskenet och blåsten på en bänk på Spånga IP.

– Mina föräldrar och syskon är födda i Finland. Dom flyttade hit i början av 1980-talet så jag hejar på Finland i ishockey. Därför är just VM 1995 mina första och väldigt starka minnen för mig.



Allt började alltså på Spånga IP där vi nu sitter utanför ishallen och i horisonten skymtar vi Tensta, Hjulsta och Rinkeby.



– Jag hade en dröm, precis som alla andra, att ta det hela vägen. Även om jag i en rätt tidig ålder var övertygad om att vara tränare var något jag ville prova på när jag spelat färdigt. Jag har klara minnen från det att jag var i tolvårsåldern ritade övningar och tänkte i dom banorna. ”Det här passar nog mig”. Dessutom har jag kvar gamla anteckningsböcker där jag tagit anteckningar från olika tränare och idéer.



Det är en väldigt tidig ålder att börja tänka i sådana banor.

– Ja, exakt. Anteckningsböckerna är från lite senare. Kanske från 14, 15 eller 16-årsåldern och framåt. Det här har jag ändå alltid haft med mig.

– Åren i Stocksund kom sedan att bli väldigt viktiga för mig. Det var där jag lärde mig träna på riktigt. Att komma till en sådan klubb från där jag kom ifrån eftersom det i Stocksund fanns en helt annan träningskultur. När jag reflekterat över den tiden har den betytt oerhört mycket för mig.

– Den har format ganska mycket kring tankarna kring just en träningskultur, vad man kan bygga upp med en grupp människor tillsammans.

– Såklart också i min egna karriär, att det väckte ett hopp om att saker var möjliga. På så vis var det väldigt viktiga år.

Så påverkade åren på college Tuurala

Viktor Tuurala tillbringade även sex år som collegespelare i USA, vilket influerat hans ledarskap.



– Som person påverkade det mig såklart oerhört mycket. Jag var där i princip sex år och träffade bland annat min fru (Alena) på college. Så det är självklart sådana stora saker som påverkat mig väldigt mycket.

– Sedan är det här med att jag fick se många olika delar av USA. För många är USA New York City, Chicago eller L.A., men jag har sett det riktiga USA. Egentligen allt från östkusten till västkusten och det i mitten. Tillexempel i Montana, hur det är i cowboylandet, skrattar Tuurala och fortsätter:

– Att se det här oerhört skiktade samhället har påverkat mig väldigt mycket, att kunna värdera det. Många här i Sverige gnäller på saker, men vi har egentligen inte så mycket att klaga på. Vi borde vara mycket bättre på att värna om det vi har, tycker jag som person.



Tuurala fortsätter:

– Jag hade en diskussion med en av våra före detta förbundskaptener i vintras och då blev det väldigt tydligt för mig hur den här tiden påverkat synen på det hockeymässiga. Hur mycket min filosofi av den här sporten är en hybrid av det nordamerikanska sättet att se på den och det klassiska svenska.



Vad från den nordamerikanska hockeykulturen har du tagit med dig i ditt ledarskap?

– Bland annat den här rakheten i spelet. Den finns nu för tiden även i svensk hockey… Jag har ganska svårt att sätta ord på det.

– Många nordamerikanska spelare jag pratat med tycker det är ett väldigt lätt system att hoppa in i eftersom dom kan känna igen en själ i det som handlar om nord, syd utan att för den delen inte ha med det här svenska som är lite öst, väst och lite mer kontrollerat. För nordamerikanska spelarna är det lite mer öst, väst än dom är vana vid medan det för svenska spelare är lite mer nord, syd än dom är vana med.

– Det blir en hybrid och attack i spelet som är mer likt den nordamerikanska. En attackmentalitet samtidigt som det även finns med den tätare sidan som är det svenska.

Gjorde succé i Kalmar

Närmast kommer Viktor Tuurala alltså från fem säsonger i Kalmar där han tagit klubben från Hockeyettan upp till en andraplats i HockeyAllsvenskan och kval mot SHL.



– Det är oerhört svårt såklart, svarar förre Kalmartränaren då vi ber honom på ett enkelt sätt sammanfatta sin tid i klubben.

– Både jag och min familj är tacksamma för våra är där. Jag tycker att det har varit väldigt lärorikt. För mig personligen har det varit väldigt nyttigt att bo i Sverige, men utanför Stockholm. Jag har bott i USA, men aldrig på någon annan ort i det här landet.

– Jag har fått möjligheten att utvecklats mycket som ledare och hockeytränare i Kalmar, vilket jag är väldigt tacksam över. Sedan har jag såklart fått träffa många fantastiska människor på vägen.



Har du hunnit reflektera över den resan du gjort med Kalmar hockeymässigt?

– Det är säkert en unik tid i den klubbens historia.



Även i din?

– Ja, exakt. Det har varit nyttigt för mig att vara med om att bygga någonting. Se alla olika faserna. Dessutom har varje säsong varit unik, vilket egentligen är grejen, och oerhört lärorik. Ingen säsong har varit den andra lik sett till förväntningar, prestation och förutsättningar.

– Allt har hela tiden varit annorlunda. Det kan ses både negativt och positivt, men för mig i den här åldern och skedet i min karriär som jag var i då har det varit väldigt nyttigt.

Redan tidigt stod det klart att Viktor Tuurala skulle flytta hem till Stockholm efter säsongen och ansluta till AIK.



– Det känns som AIK är rätt steg både för mig och min familj. Samtidigt känns det som en rätt väg även för klubben just nu. Det krävs lite förändring och är det något som jag står för så är det just förändring. Det tror jag blivit klart för alla. Samtidigt är det väldigt viktigt för mig att jag idag är mycket mer redo för AIK än för tre år sedan. Jag är även mer redo för AIK än för ett år sedan.

– Jag tror att det här är en bättre tajming för både min och klubbens del. Också för min familjs del, att komma hem till Stockholm igen.

Därför valde succétränaren AIK

Rent krasst är Kalmar en klubb på väg uppåt medan AIK stått och stampat på samma plats ett tag, kan inte det här klubbytet vara ett litet nedköp för dig?

– För mig som är från västerort, här är det AIK som gäller. För mig är det här ett av dom finaste uppdragen man kan ha inom hockeyn i det här landet.

– Det finns en oerhörd potential i AIK och det viktigaste som jag ser i mitt uppdrag handlar om att skapa en tro om nutiden och ett hopp om framtiden.



Pratar du då bara om laget då eller AIK som förening?

– Både och. Det finns en generation AIK:are där det inte är en naturlig del att vara hockeysupporter. Det är också vad jag vill inspirera till, att alla AIK:are ska känna igen att det är ”Gnaget” på riktigt som är där ute. Att det här är vårt lag.

– Alla AIK:are ska kunna knyta an till det här laget, på sättet vi ska spela, att vi kan inspirera upp på läktarna. Om vi kan göra det vet jag att den kraften kommer skickas ner mångfaldigt till laget. Då kan vi göra något ruskigt bra tillsammans.



Känslan är att AIK-skölden betyder mycket för dig?

– Absolut. Som jag sa: Det här är ett av finaste jobben man kan ha i det här landet.

Vilka förebilder har du som ledare?

– På gott och ont försöker jag hålla mig ifrån det. Alla är vi människor. Jag tror det kan vara väldigt bra att ha förebilder i form av människor, men det finns också en nackdel i det, att knyta an för nära eftersom vi alla är mänskliga.

– Alla har styrkor, svagheter, fina sidor och brister. Jag försöker plocka positiva delar från många när det gäller sättet att arbeta samtidigt som jag har en grym respekt för styrkorna hos olika ledare för jag vet att det är oerhört svårt att vara komplett i det här yrket.

– Målet är någonstans att kunna vara stark i alla delar. Det är också något jag försöker jobba på. Jag skulle vara väldigt glad ifall jag om 30 år kunde hamna där, men hur realistiskt det är vet jag inte, säger Tuurala med ett skratt.



Även om det varit snack om SHL för Viktor Tuurala var det aldrig någon tvekan för honom när AIK hörde av sig.



– Fokuset har legat på det här sedan det dök upp som ett alternativ. Jag känner att det här är rätt läge för mig, min familj och klubben att vi ska göra något riktigt bra av det tillsammans.

”Jag är redo för AIK”

Med tanke på tränarbyten, sportchefer ut och in, ekonomi har pendlat under åren, hur har du upplevt satsning på laget från klubbens sida kommande säsong och framåt?

– När vi sitter här och pratar är vi mitt i den här mellanfasen där en säsong är på väg att sluta och en ny är på väg att börja, så jag har svårt att idag se vad vi landar i det.

– Med det sagt är det viktigaste just nu att vi måste ha en tydlig identitet själva som våra fans och supportrar verkligen kan känna igen. Känna att det här laget tillhör supportrarna. Att laget andas den här själen som behövs i ”Gnaget”. Att det här ska vara ”Gnaget” på riktigt. Det är nummer ett och då kan vi tillsammans skapa något riktigt bra.

AIK är också en förening där det sätts en väldig press på sportchefer och tränare. Nu kommer många strålkastare riktas mot din prestation. Hur tänker du kring allt runt omkring det som sker på isen, hur ska du hantera den biten?

– Det är en del av i det här jag tycker att jag idag är redo för AIK på ett annat sätt än jag varit tidigare.

— Som jag fungerar som människa har jag ett annat perspektiv på det. Jag tycker att jag förtjänar att vara på en plats där det finns mycket förväntningar. I en miljö med press finns det å andra sidan mycket möjligheter. Det är mer så jag ser på det.

— Sedan måste jag ha respekt för, vilket är någonting jag lärt mig, att alla fungerar inte så som jag gör. Utan att det handlar mer om hur vi tillsammans i omklädningsrummet hanterar det här mer än vad enbart jag gör. Det är så mycket viktigare att vi som grupp får ut det mesta av varandra. Att vi ser det som möjligheter och att vi alla där inne förtjänar att vara i den här miljön med allt vad det innebär.

Du talar gärna om vikten av att ha människor omkring dig som brinner för att göra ett bra jobb för AIK, hur delaktig är du i själva lagbygget och värvningarna?

– Det är ett samarbete. Jag har aldrig varit den tränaren som hängt fast mig vid att det måste vara just den där spelaren. Däremot en profil kring vad det ska vara för människor och spelartyper för att kunna spela det spelet som vi kommer spela i vinter. Sedan ska vi tillsammans hitta alternativ som passar det spelet och människor som är redo för den utmaningen med allt vad det innebär.

När får vi se derbyn mellan AIK och Djurgården i SHL igen?

– Jag passar mig för att spekulera för mycket. Jag är ruskigt tänd på att få börja det här nya kapitlet, göra jobbet. Som jag sa vill vi få fram det här riktiga ”Gnaget” på isen igen. Jag vet att lyckas vi med det som vi vill kan vi göra något ruskigt bra av det här.

Saknar du ändå inte derbyna mellan AIK och Djurgården i SHL?

– Vi har sett fantastiska hockeytillställningar mellan AIK och Djurgården. Det lyfter hela sporten. Inte bara här i Stockholm utan även nationellt, så det tror jag alla skulle må bra av, avslutar Viktor Tuurala.