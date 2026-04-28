KLART: Stannar i SSK: ”Intresset har varit stort”

SSK har säkrat upp en av sina viktigaste pjäser inför 2026/27. Daniel Norbe stannar genom att förlänga med tre år.

– Hela tiden har känslan varit att SSK har varit förstahandsvalet, säger sportchefen Emil Georgsson.

Daniel Norbe stannar i SSK. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

”Han är inte bara en av våra viktigaste spelare, han är en av ligans bästa backar.”

Det är med ovanstående ord Södertälje kommer med ett riktigt glädjebesked under tisdagen. Det handlar om 30-årige Daniel Norbe, och nyheten är att han valt att stanna genom att nytt kontrakt skrivet över kommande tre år.

– Det känns så klart riktigt roligt att vi har kommit överens om en förlängning med Danne. Vi vet att intresset för honom har varit stort, men hela tiden har känslan varit att SSK har varit förstahandsvalet, säger sportchefen Emil Georgsson på lagets sajt.

Norbe, fostrad i Växjö, klev in i SSK 2022 efter att han hoppas runt i flera allsvenska klubbar, samt varit med om att spela upp HV71. Därefter har han blivit en av de bärande spelarna i truppen, och etablerat sig som en av andradivisonens främsta på sin position.

Under den gångna säsongen gav allt detta 31 poäng i grundserien, strax under det snitt han tidigare hållit i klubben.

