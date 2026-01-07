Daniel Muzito-Bagenda kommer i kväll att göra comeback borta mot Östersund. Centern har missat hela säsongen med en skada.

Daniel Muzito-Bagenda gör äntligen comeback för AIK.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

AIK får tillbaka en av sina bästa spelare. I kväll kommer Daniel Muzito-Bagenda att göra sin efterlängtade comeback. Han skadade sig i slutspelet förra året och har varit borta från spel sedan dess. Men nu, för första gången sedan den 20 april, kommer 29-åringen att spela hockey igen.

Sedan han återvände till AIK 2022 har det varit en av lagets stora profiler och bästa spelare.

— Det ska bli sjukt kul. Det har varit en lång och jobbig väg hit men nu känns det bra. Jag ska spela mitt spel och hålla mig till mina styrkor så kommer det att gå bra, säger han till AIK:s sociala medier.

Daniel Muzito-Bagenda gjorde förra säsongen 27 poäng på 37 matcher i grundserien och åtta poäng på 16 matcher i slutspelet. För AIK är det här nu ett mycket välkommet besked då man har flera långtidsskadade spelare samtidigt som nu även Martin Johnsen är avstängd i fyra matcher.

AIK ligger just nu femma i Hockeyallsvenskan.

Source: Daniel Muzito-Bagenda @ Elite Prospects