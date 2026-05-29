Daniel Meyer får förtroende i A-laget. Almtuna är överens med U20-lagets kapten om ett kontrakt inför 2026/27.

Daniel Meyer skriver avtal med Almtunas herrlag. Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

Under den gångna säsongen hade Daniel Meyer rollen som lagkapten i Almtuna U20 och fick även möjligheten att prova på Hockeyallsvenskan genom åtta spelade matcher.

Nu har centern, född 2006, skrivit på ett avtal med herrlaget för att ta nästa steg 2026/27.

– Det känns otroligt kul att få fortsätta i Almtunatröjan, där jag har spelat hela livet. Jag upplever att det är mycket positivt på gång i klubben, och jag ser verkligen fram emot en spännande höst och att få vara en del av den resan, säger löftet till lagets sajt.

Jonas Almtorp, klubbens sportchef, ser fram emot att följa talangens utveckling.

– Daniel var uppe med oss redan förra säsongen och gjorde det jättebra, han spelade fysiskt och rejält från första bytet och bidrog med energi och intensitet. Det ska bli spännande att se honom utvecklas kommande säsong, säger han till lagsidan.

Kontraktet sträcker sig över den kommande säsongen.

