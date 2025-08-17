Med Robin Christoffersson tillbaka får Claes Endre hitta andra vägar.

För Vimmerby Tidning berättar målvakten om den ovissa framtiden i jakt på en ny klubb.

– Jag vet att det är en tuff marknad för målvakter, säger han.

Claes Endre och Robin Christoffersson. Foto: Bildbyrån (montage).

Ett år i Björklöven, ett år i AIK, ett år i Södertälje och ett år i Vimmerby.



Trots en önskan om att stanna fick Claes Endre, inför sommaren, beskedet att det inte skulle bli en fortsättning i fjolårets allsvenska nykomlingar. Istället tvingas han nu återigen leta efter en ny klubb. En jakt som hittills inte varit framgångsrik, trots att lagen nu hunnit gå på is.



Nu berättar Endre för Vimmerby Tidning om hur han tänker kring sin ovissa framtid – samtidigt som han dessutom blivit av med möjligheten att fortsätta träna med Vimmerby, då Robin Christoffersson kommit tillbaka från Leksand.



Endre var med i truppen vid försäsongspremiären mot IK Oskarshamn, men det var endast en temporär lösning.



– Jag tittar på olika alternativ och hitta is, annars får jag förlänga fysträningen innan jag har klart med en ny klubb, säger han till VT och fortsätter:

– Vi har främst kikat på Norge, Danmark, Österrike och andraligan i Tyskland. Sen är det svårt med importgränserna. De har bara ett visst antal utlänningar som får spela. Sparta i Norge är det närmaste jag varit, men det blev inget där tyvärr.

Ovisst för familjen: ”Mest jobbig för dem”

Claes Endre med familj har flyttat tillbaka till Vimmerby sedan någon vecka tillbaka, men står inför en osäkerhet, både när det gäller boende och lön. Blir det klart med en ny klubb för sent kan nämligen familjen få bo kvar, och om alla flyttar menar Endre att de måste klara sig på hans lön.



– Ovissheten är mest jobbig för dem. Som när vi sagt till äldsta dottern att vi ska flytta och sen kommer vi tillbaka hit, säger han till Vimmerby Tidning.



Claes Endre har Brinkens IF som moderklubb, men tog sig till proffsnivån via Haninge, Nacka och Tumba. 2020/21 kom det stora genombrottet då han, under sin första säsong i Hockeyallsvenskan, räddade 91,6 procent över 41 grundseriematcher med AIK. Därefter kom flytten till Björklöven innan Endre återvände till AIK.

Source: Claes Endre @ Elite Prospects