Hockeyallsvenskan

Beskedet: AIK-forwarden stängs av

Publicerad 10 oktober 2026 12:16
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
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Christoffer Björk fick matchstraff mot BIK Karlskoga. Nu stängs AIK-forwarden av.

Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att disciplinnämnden har beslutat att stänga av AIK:s forward Christoffer Björk i två matcher till följd av det matchstraff som han ådrog sig i gårdagens match mot BIK Karlskoga.

Det var i den tredje perioden i gårdagens allsvenska möte mellan AIK och BIK Karlskoga som Björk åkte på ett matchstraff efter en kollision med BIK Karlskoga-målvakten Måns Goos. Björk fick matchstraff för huvudtackling, vilket också är rubriceringen på hans avstängning.

Se situationen här.

Pooley får 10 000 kronor i böter

Därmed missar Björk AIK:s nästkommande matcher mot Östersund och Almtuna.

Vidare meddelar Hockeyallsvenskan att även Scott Pooley fälls av disciplinnämnden. AIK:s stjärnforward anmäldes till nämnden för en filmning i gårdagens match mot BIK Karlskoga och straffas nu med 10 000 kronor i böter.

AIK vann matchen med 7–2.

Source: Christoffer Björk @ Elite Prospects

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