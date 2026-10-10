Beskedet: AIK-forwarden stängs av

Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att disciplinnämnden har beslutat att stänga av AIK :s forward Christoffer Björk i två matcher till följd av det matchstraff som han ådrog sig i gårdagens match mot BIK Karlskoga .

Det var i den tredje perioden i gårdagens allsvenska möte mellan AIK och BIK Karlskoga som Björk åkte på ett matchstraff efter en kollision med BIK Karlskoga-målvakten Måns Goos. Björk fick matchstraff för huvudtackling, vilket också är rubriceringen på hans avstängning.

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Pooley får 10 000 kronor i böter

Därmed missar Björk AIK:s nästkommande matcher mot Östersund och Almtuna.

Vidare meddelar Hockeyallsvenskan att även Scott Pooley fälls av disciplinnämnden. AIK:s stjärnforward anmäldes till nämnden för en filmning i gårdagens match mot BIK Karlskoga och straffas nu med 10 000 kronor i böter.

AIK vann matchen med 7–2.