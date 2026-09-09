Christian Felton är klar för Kalmar HC.

Kalmar HC gick idag ut med att de har skrivit kontrakt med den amerikanska backen Christian Felton. Den högerskjutande 26-åringen har spelat Collage hockey men har senare åren hållit till i både AHL och ECHL. Senaste säsongen spelades i Utah Grizzlies, Cincinnati Cyclones och Vancouvers AHL-lag Abbotsford Canucks.

Felton säger att han ser fram emot en säsong i Kalmar.

– Det ska bli skoj att komma till Kalmar och Europa, jag har väntat på en sån här chans. Jag är hungrig och verkligen peppad på att komma igång och ser fram emot att spela framför er i Hatstore arena.

"Bra referenser"

Daniel Stolt har gjort många lyckade värvningar från nordamerika och hoppas på att detta ska bli nästa.

– Christian är en allround back med bra rörlighet. Vi gillar det vi sett på video och fått bra referenser från olika håll.

"Varmt välkommen till KHC-familjen, Cristian" skriver klubben på sin hemsida.

Kalmar startar sin säsong med att möta BIK Karlskoga på bortaplan den 18 september.