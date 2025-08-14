Slutar – blir målvaktstränare: ”Börjar nästa resa”

Inhoppet i Västerås IK blev det sista Christian Engstrand gjorde i spelarkarriären.

Den rutinerade 36-åringen slutar och blir istället målvaktstränare i Mjölby HC.

– Jag tycker att det ska bli väldigt kul, säger han själv på lagets sajt.

Christian Engstrand i VIK. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

I moderklubben Linköping slog sig Christian Engstrand fram som junior i början av 2000-talet. Lån till Hockeyallsvenskan och IK Oskarshamn blev startskottet på seniorkarriären och 192 SHL-matcher, samt 163 allsvenska följde innan han i februari värvades av Västerås IK.



Nu, efter en lång karriär med spel i klubbar som Linköping, AIK, Mora, Vita Hästen, Kalmar, med mer, har 36-årige burväktaren lagt plocken på hyllan.



Det tydliga beskedet kommer trots att Expressen tidigare rapporterat att Troja/Ljungby varit intresserade inför 2025/26, och står klart i och med att Engstrand presenteras i en tränarroll i Hockeyettan-laget Mjölby HC. Detta som målvaktstränare.



– Christian börjar nu på nästa resa hos oss, där han kommer att instruera och ta hand om våra målvakter. Det gäller så klart seniorlaget, men han kommer också att jobba med juniormålvakter och i Hockeygymnasiets lokala idrottsprofil (LIP) vid Mjölby gymnasium, säger sportchefen Anders Tingman på lagets sajt under veckan.

”Det ska bli väldigt kul att dela med mig”

Christian Engstrand spelade endast fyra matcher för Västerås IK i Hockeyallsvenskan under 2024/25, men gjorde så sent som 2023/24 22 framträdanden i Kalmar.



– Jag tycker att det ska bli väldigt kul att komma till Mjölby och dela med mig av den erfarenhet som jag har samlat på mig genom åren, säger Christian själv på Mjölbys hemsida och fortsätter:

– Jag är ganska lugn som person i allmänhet. Min filosofi är att man ska vara lyhörd och gå på det som är bäst för varje individ (målvakt). Mitt mål denna säsong som tränare är att alla ska ta ett steg framåt i sin utveckling.

Source: Christian Engstrand @ Elite Prospects