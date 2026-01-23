Nu kan tidigare överlägsna Björklöven förlora serieledningen.

På fredag förlorade man mycket oväntat mot Nybro Vikings.

Hugo Hävelid blev stor matchhjälte – och räddade 30 av 31 skott.

– Superskönt, jag har verkligen saknat en seger. Jag var skyldig grabbarna en bra match, säger han till TV4.

Björklöven efter förlusten mot Östersund i december. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0081

Det var inte länge sedan som Björklöven ledde serien med tio poäng. Men efter förlusten mot Nybro Vikings på bortais kan man till och med tappa den redan senare i kväll.

Björklöven har vunnit fyra av de fem senaste matcherna, varav två efter förlängning. Men man förlorade också helt fel match, när Kalmar åkte upp till Umeå och tog hem alla tre poäng. Därefter har toppstriden blivit allt tätare.

På fredagen åkte Björklöven dock på en ny förlust, efter att ha vunnit ett par matcher sedan Kalmar-smällen. Det var nämligen Kalmars grannklubb Nybro Vikings som tog en oväntad hemmaseger i en match där ”Löven” inte mäktade med att göra något bra av tillställningen.

”Lövens” hopp höll inte länge

I en match där man ändå i långa perioder ägde initaitivet på isen, hade Nybro detsamma i målprotokollet från minut elva och in i mål. Det var nämligen Vikings powerplay-spel som fällde avgörandet.

Först tog man ledningen genom Tim Lindfors i den första perioden. Efter att Elias Stenman utökat och Albin Lundin reducerat för ”Löven”, svarade sedan Miikka Pitkanen med ett 3–1 mål i powerplay.

Det var finländarens första mål sedan matchen mot Vimmerby i oktober. Mot slutet var det inte minst Djurgårdslånet Hugo Hävelid som stod för en jätteinsats och bjöd inte in Björklöven i matchen.

Sagt och gjort, till slut höll Vikings undan för seger, men i skrivande stund behåller ”Löven” sin serieledning.

– Det är för dåligt, vi förlorar ju och det är inte bra. jag tycker första perioden är svag. I andra har vi mycket lägen att göra mål på. Vi har bra tryck men det är bara det där lilla sista att skjuta in pucken också, säger Oscar Tellström till TV4.

För Kalmar, som spelar den sena matchen mot Karlskoga som började 20.30, ligger under med 0–2 efter en period. Texten uppdateras med slutresultatet i Kalmar senare.