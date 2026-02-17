En vinst igår blev det för Kalmar med Carl Malmqvist i mål. Samtidigt är Collin Delia på väg in i truppen, vilket ökar målvaktskonkurrensen.

– Jag tar det dag för dag, säger Malmqvist till Barometern.

Carl Malmqvist blir nu en av tre målvakter i Kalmar.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

En 7-1 seger blev det för Kalmar igår när de mötte Vimmerby, i målet fanns Carl Malmqvist. Den nya målvaktskollegan Collin Delia är ännu inte spelklar, då fick Malmqvist chansen att visa vad han går för.

– För mig är det inget konstigt. Kalmar har alltid varit tydliga med hur planen ska vara där de har sagt att vi kommer att ta in en till för att vara tre mot slutet. Händer det någonting så vill vi inte stå där nakna utan vi ville få in någon med rutin, säger Carl Malmqvist till Barometern och fortsätter:

– Jag har varit förberedd på det här länge så det är inget konstigt. Det har dessutom känts jättebra med Collin (Delia) som verkar vara en toppenkille. Sedan är det klart det blir en högre konkurrens, men jag hoppas också kunna lära mig något av en spelare som varit i NHL.

I Kalmar har Jacob Crespin tagit förta spaden med sina 34 spelade matcher medan Malmqvist gjort drygt hälften så många matcher, 15 för att vara exakt.

Ett möjligt utfall av att Crespin kommer in i truppen är att Carl Malmqvist kan hamna på läktaren.

– Ja, så kan det bli. Sedan har de inte sagt någonting där någon speciell ska vara etta, tvåa eller trea. Jag tar det dag för dag och kommer göra det bästa jag kan.

Source: Carl Malmqvist @ Elite Prospects