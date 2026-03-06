Efter starka säsongen – målvakten förlänger

Carl Lidö är tydlig förstemålvakt i Östersund och har stått för en stark säsong mellan stolparna.

Nu står det klart att 22-åringen förlänger sitt avtal över nästa säsong.

Carl Lidö stannar i Östersund även nästa säsong. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Inför årets säsong flyttade Carl Lidö till Östersund permanent efter att ha varit inlånad till klubben förra säsongen. Under vintern har Lidö tagit ett fast grepp om förstaspaden i Östersund och vaktat kassen i 40 av 52 matcher. Han har då 90,9 i räddningsprocent och 2,48 insläppta mål per match vilket gör att han är topp tio i målvaktsligan i HockeyAllsvenskan under den här säsongen.

Nu, inför den sista omgången i HockeyAllsvenskan, meddelar Östersund också på sin hemsida att Lidö blir kvar i klubben. 22-åringen har skrivit ett nytt kontrakt med ÖIK som innebär att han stannar i Jämtland även över den kommande säsongen 2026/27.

Carl Lidö spelade i Linköping som junior men gick sedan tillbaka till moderklubben Tyresö/Hanviken. Där var han en toppmålvakt i Hockeyettan vilket ledde till att han fick chansen i HockeyAllsvenskan med Djurgården där han gjorde några matcher på lån. Sedan värvades han till Mora inför säsongen 2024/25, men där blev det bara fyra matcher innan han lämnade och i stället gick till Östersund. Nu blir han kvar i ÖIK ytterligare ett år.

Source: Carl Lidö @ Elite Prospects