Efter starka säsongen – målvakten förlänger
Följ HockeySverige på
Google news
Carl Lidö är tydlig förstemålvakt i Östersund och har stått för en stark säsong mellan stolparna.
Nu står det klart att 22-åringen förlänger sitt avtal över nästa säsong.
Inför årets säsong flyttade Carl Lidö till Östersund permanent efter att ha varit inlånad till klubben förra säsongen. Under vintern har Lidö tagit ett fast grepp om förstaspaden i Östersund och vaktat kassen i 40 av 52 matcher. Han har då 90,9 i räddningsprocent och 2,48 insläppta mål per match vilket gör att han är topp tio i målvaktsligan i HockeyAllsvenskan under den här säsongen.
Nu, inför den sista omgången i HockeyAllsvenskan, meddelar Östersund också på sin hemsida att Lidö blir kvar i klubben. 22-åringen har skrivit ett nytt kontrakt med ÖIK som innebär att han stannar i Jämtland även över den kommande säsongen 2026/27.
Carl Lidö spelade i Linköping som junior men gick sedan tillbaka till moderklubben Tyresö/Hanviken. Där var han en toppmålvakt i Hockeyettan vilket ledde till att han fick chansen i HockeyAllsvenskan med Djurgården där han gjorde några matcher på lån. Sedan värvades han till Mora inför säsongen 2024/25, men där blev det bara fyra matcher innan han lämnade och i stället gick till Östersund. Nu blir han kvar i ÖIK ytterligare ett år.
Source: Carl Lidö @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: